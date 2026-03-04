Туризмот на Блискиот Исток се соочува со загуба од 48 милијарди евра поради војната во Иран

Ескалацијата на конфликтот меѓу САД, Израел и Иран ја фрли туристичката индустрија на Блискиот Исток и Заливот во хаос. Владите издадоа предупредувања за патување или советуваа да не се патува во земји како Израел, ОАЕ и Катар освен во неопходните, додека широк воздушен коридор во регионот е затворен.

Туристите заглавени на популарни дестинации како Дубаи и Доха се обидуваат да се вратат дома со ограничен број спасувачки летови. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во понеделник дека се очекува кампањата во Иран да трае четири до пет недели, но дека може „да трае многу подолго од тоа“, додавајќи на неизвесноста за туристичкиот сектор, објавува „Еуроњус“.

Зголемените тензии би можеле да го запрат туристичкиот бум што Блискиот Исток и Заливот неодамна го доживеаа. Ибрахим Халед, раководител на маркетинг во Middle East Travel Alliance, компанија која работи со меѓународни туроператори, го истакнува позитивниот тренд досега.

„Забележавме постојан раст на бројот на посетители од година во година, особено со сите нови туристички инвестиции што се случуваат низ целиот регион“, изјави тој за Euronews Travel.

„Саудиска Арабија моментално е на околу 10 проценти, но расте неверојатно брзо откако се отвори за туризам во 2019 година. Дефинитивно е нашата највозбудлива нова дестинација.“

Настаните од изминатиот викенд го доведоа тој раст до ненадеен запирање. „За местата што владите на САД и Велика Британија ги ставија на листи за забранети летови или зони за забранети летови, за жал видовме многу откажувања“, вели Халед. „Летовите се прекинати, а патувањето до тие области е практично во мирување.“

Нов извештај од Туристичката економија ги потврдува овие проценки. „Проценуваме дека пристигнувањата на Блискиот Исток поради конфликт би можеле да се намалат за 11 до 27 проценти годишно во 2026 година, во споредба со нашата декемвриска прогноза за раст од 13 проценти“, рекоа директорката за глобални прогнози Хелен Мекдермот и вишиот економист Џеси Смит.

„Во апсолутни бројки, ова би значело помеѓу 23 и 38 милиони помалку меѓународни посетители во споредба со нашата претходна прогноза и загуба од 34 до 56 милијарди долари, или 29 до 48 милијарди евра, во потрошувачката на посетителите. Ова ги вклучува очекуваните долгорочни ефекти врз расположението на патниците дури и по завршувањето на непосредниот конфликт“, додадоа тие.

Тие нагласија дека влијанието на овој конфликт врз побарувачката ќе биде поголемо од она од минатата година, во голема мера поради иранските одмазднички напади врз соседните земји од Советот за соработка во Заливот (GCC), кои се попознати туристички дестинации, и поради поширокото затворање на воздушниот простор.

Туристичката економија предвидува дека земјите од GCC ќе ги видат најголемите загуби во пристигнувањата „бидејќи тие се најголемите дестинации во регионот кои досега се потпираа на перцепциите за безбедност и стабилност“, рекоа Мекдермот и Смит.

ОАЕ и Саудиска Арабија се особено ранливи поради нивниот голем број меѓународни посетители и големата зависност од воздушната поврзаност. Според извештајот, воздушниот сообраќај е значително повеќе погоден од лошото расположение на патниците отколку од копнениот транспорт.

За споредба, во Катар и Бахреин, копнените пристигнувања сочинуваат 32 и 74 проценти од вкупните пристигнувања, соодветно, што ги прави овие земји пропорционално помалку погодени. „Со оглед на широко распространетите одмазднички напади од страна на Иран во текот на викендот, негативните ефекти врз расположението веројатно ќе се прошират низ земјите од ГЗСК“, се вели во извештајот.

Извештајот, исто така, ја истакнува улогата на Блискиот Исток како глобален транзитен центар, при што неговите аеродроми сочинуваат околу 14 проценти од меѓународниот транзитен сообраќај. Ова неизбежно ќе има последици надвор од регионот, влијаејќи на патните текови што нормално минуваат низ центрите на Блискиот Исток, вклучувајќи ги и главните рути помеѓу Европа и Азиско-пацифичкиот регион.

И покрај сериозноста на ситуацијата, експертите од туристичката индустрија веруваат дека долгорочното влијание можеби нема да биде толку драстично. „Не сме загрижени за долгорочното влијание врз бизнисот или туризмот во регионот. Блискиот Исток отсекогаш бил неверојатно отпорен пазар, а побарувачката секогаш брзо се опоравува откако ќе се врати стабилноста“, рече Халед.

Глорија Гевара, претседател и извршен директор на Светскиот совет за патувања и туризам, се согласи. „Патувањата и туризмот постојано ја покажуваат својата отпорност во услови на глобални предизвици“, рече таа во соопштението. „Како клучна сила за поврзаност, економска стабилност и меѓусебно разбирање, секторот продолжува да се прилагодува и да реагира одговорно во време на неизвесност.“