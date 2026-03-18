Турција станува клучна за снабдувањето со енергија на Европа

Затворањето на Ормутскиот теснец на 28 февруари драматично ги промени глобалните енергетски текови, ставајќи ја Турција во центарот на архитектурата за снабдување со гас на Европа.

Со прекинувањето на производството во Рас Лафан и Месаид од страна на Катар на почетокот на март и прогласувањето виша сила за договорите за гас кратко потоа, цените на европските фјучерси за природен гас се зголемија за околу 30% во првата недела од застојот.

Во овој контекст, Јужниот гасен коридор се појави како единствена голема копнена рута што испорачува гас што не е од Русија, гас што не е од Заливот до Европската Унија. Протегајќи се од Азербејџан преку Грузија и Турција до јужна Европа, коридорот повторно доби стратешка важност.

Турскиот гасен систем поврзува три цевководи. Едниот е Јужнокавкаскиот гасовод, кој транспортира гас од полето Шах Дениз во Азербејџан преку Грузија до турската граница. Потоа ТАНАП поминува 1.841 километар низ Турција до Грција, вклучувајќи домашен излез во Ескишехир. Оттаму, ТАП продолжува низ Грција и Албанија до Италија. СОКАР управува со ТАНАП, при што БОТАШ има 30% удел, а БП 12%.

Секоја молекула гас што се упатува кон Европа преку оваа рута поминува низ турска територија, што ѝ дава на Анкара и предност и ранливост.

Турција увезува приближно 13% од својот гас од Иран, или околу 6 милијарди кубни метри годишно. Доколку овие текови бидат прекинати, таа ќе се соочи со месечен недостиг од помеѓу 500 и 600 милиони кубни метри, според анализата од март 2026 година од страна на аналитичкиот центар ТЕПАВ со седиште во Анкара.

Иако подземното складирање и дополнителните купувања на течен природен гас би можеле да го ублажат непосредното влијание, импликациите врз трошоците би биле значителни.

Изложеноста на нафта се чини поограничена. Ирачката сурова нафта тече со полн капацитет преку нафтоводот Киркук-Јумурталик од средината на март 2026 година, по билатералниот договор постигнат во август 2025 година. Ирак учествува со околу 20% во увозот на нафта во Турција, а оваа рута целосно го заобиколува Хормуз.

Сепак, поширокото макроекономско влијание е потешко да се апсорбира. Годишната сметка за увоз на енергија на Турција е приближно 65 милијарди долари. Нафтоводот TEPAV проценува дека секое зголемување на цените на нафтата од 10 долари додава помеѓу 4,5 и 5 милијарди долари на дефицитот на тековната сметка. Буџетот на земјата за 2026 година беше базиран на претпоставка за цената на нафтата од 65 долари за барел – проценка што повеќе не е валидна.

Димензија на Џејхан

Нафтоводот Баку-Тбилиси-Џејхан (BTC), кој транспортираше околу 1,2 милиони барели дневно во 2024 година, завршува во медитеранското пристаниште Џејхан. Со затворањето на Хормуз, терминалот стана една од ретките извозни точки во источниот Медитеран што не е директно изложена на ризиците од превозот во Заливот.

Енергетската инфраструктура е сè повеќе испреплетена со безбедносните проблеми. Анкара распореди борбени авиони Ф-16 и системи за воздушна одбрана во Северен Кипар, го прошири поморскиот надзор во рамките на проектот GTH во источниот Медитеран и преговара за безбеден премин за турските бродови заглавени во близина на Хормуз.

Додека капацитетот на цевководот се шири, производството на гас нагоре не го одржува темпото.

ТАП додаде 1,2 милијарди кубни метри (bcm) годишен капацитет во јануари 2026 година и има за цел да достигне 20 милијарди кубни метри до 2027 година. ТАНАП има за цел 31 милијарди кубни метри до 2026 година и до 60 милијарди кубни метри со полн капацитет, во зависност од понатамошните надградби на инфраструктурата. Германскиот SEFE потпиша 10-годишен договор за до 1,5 милијарди кубни метри годишно, а азербејџанскиот претседател Илхам Алиев посочи дека извозот во уште две европски земји ќе започне оваа година.

Сепак, ограничувањата во снабдувањето остануваат. Поголемиот дел од извозот на гас од Азербејџан доаѓа од полето Шах Дениз, управувано од БП, кој не потврди проширено производство за својата втора фаза. Полето Абшерон, управувано од ТоталЕнерџис, произведе 1,6 милијарди кубни метри во 2025 година, но планираното проширување до 6 милијарди кубни метри сè уште чека конечна инвестициска одлука.

Неодамнешна анализа фрли сомнеж врз способноста на Азербејџан да ја исполни својата цел за снабдување на ЕУ од 20 милијарди кубни метри годишно во блиска иднина. Во меѓувреме, ниту СОКАР ниту БОТАШ не открија дали протоците низ ТАНАП се промениле по затворањето на Ормутскиот теснец, а податоците за првиот квартал од 2026 година сè уште не се објавени.

Импликацијата е јасна: додека инфраструктурата се подобрува, ограничувачкиот фактор е достапноста на гас.

Глобалниот проток на нафта под притисок

Кризата во Ормутскиот теснец веројатно нема да заврши наскоро. Во мирно време, околу 20 милиони барели дневно – околу една петтина од глобалната потрошувачка – минуваат низ теснецот, првенствено наменети за азиските пазари, вклучувајќи ги Кина, Индија, Јапонија и Јужна Кореја.

Според Меѓународната агенција за енергија (ИЕА), околу 350 танкери за нафта моментално се заглавени во областа, а само околу 80 бродови успеале да поминат низ теснецот по неговото затворање.

Иран предупреди дека танкерите поврзани со САД и нивните сојузници би можеле да се сметаат за легитимни цели.

Алтернативните извозни рути остануваат ограничени. Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати можат делумно да го заобиколат Хормуз преку цевководи и пристаништа надвор од Заливот. Гасоводот Исток-Запад на Ријад до Јанбу веќе овозможи рекорден извоз од 5,9 милиони барели дневно од западните пристаништа, со капацитет што се очекува да достигне 7 мб/д. ОАЕ извезува преку Фуџаира во Оманскиот Залив, иако обемот останува скромни.

Заедно, овие алтернативи нудат до 5,5 мб/д дополнителен капацитет. Сепак, аналитичарите предупредуваат дека ова не е доволно за да се компензира загубата на протокот Хормуз. Фирмата за податоци Кплер проценува дека извозот од Блискиот Исток во моментов е само околу една третина од нормалните нивоа, и покрај рекордните испораки од алтернативни терминали.

Другите рути се соочуваат со ограничувања. Гасоводот Ирак-Турција е во голема мера неактивен со години, додека инфраструктурата во Казахстан и Азербејџан е ограничена. Во меѓувреме, безбедносните ризици остануваат зголемени, со закани од беспилотни летала и ракети што се протегаат надвор од Заливот.

Други опции

Опциите за снабдување на подолги релации – од Соединетите Американски Држави, Западна Африка и Латинска Америка – се ограничени од капацитетот за испорака и ограничената можност за брзо зголемување на производството. Во исто време, извозната инфраструктура на Русија продолжува да се соочува со прекини, и покрај делумното олеснување на санкциите.

Резултатот е зголемен притисок врз глобалниот енергетски систем. „Ристад енерџи“ забележува дека пред конфликтот, се очекувало пазарите да се соочат со вишок од 2,6 милиони барели дневно во 2026 година, при што Брент просечно ќе биде 60 долари. Од почетокот на непријателствата, цените варираат помеѓу 80 и 120 долари, стабилизирајќи се околу 100 долари во последните денови.

Во овој контекст, Јужниот гасен коридор стана покритичен од кога било досега од неговото лансирање во 2018 година. Сепак, централното ограничување се промени. Проблемот повеќе не е капацитетот на гасоводот, туку достапноста на гас за негово полнење. (Извор: СЕЕбиз)