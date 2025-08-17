Три американски држави испраќаат национална гарда во Вашингтон за справување со криминалот

Три американски држави презедоа мерки за распоредување на свои единици од Националната гарда во главниот град Вашингтон за да ги поддржат напорите на администрацијата на претседателот Доналд Трамп за реформирање на полициската работа преку федерални мерки за борба против криминалот и бездомништвото.

Западна Вирџинија соопшти дека распоредува меѓу 300 и 400 војници од Националната гарда, Јужна Каролина вети 200, а Охајо изјави дека ќе испрати 150 војници во наредните денови. Овие мерки, објавени вчера, следуваа откако демонстрантите ги одбија федералните сили за спроведување на законот и војниците од Националната гарда распоредени во градот, каде доминираат институции под контрола на Демократската партија.

Ова дојде по указот на претседателот Трамп за федерализација на локалните полициски сили и мобилизација на околу 800 припадници на Националната гарда во округот Колумбија.

Со зајакнувањето на постоечките сили на Националната гарда и федералните органи за спроведување на законот со надворешни единици, Трамп воспоставува уште построг надзор врз градот. Претседателот ги оправда овие мерки со потребата за итна реакција на криминалот и бездомништвото, иако според градските власти, бројот на насилни злосторства е понизок отколку за време на првиот мандат на Трамп.

Протест против интервенцијата на Трамп вчера собра десетици луѓе во областа на плоштадот „Дупонт Серкл“, кои потоа се упатија во протестен марш кон Белата куќа. Демонстрантите носеа транспарент со натпис: „Не за фашистичкото преземање на Вашингтон“. Некои од нив издигнаа плакати со текст: „Не за воена окупација“. За тоа време, Трамп беше во својот голф-клуб во Вирџинија по Самитот со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска.