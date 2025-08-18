Трамп: Зеленски би можел да ја заврши војната со Русија речиси веднаш

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа изјави дека украинскиот претседател Володимир Зеленски „може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш“, отфрлајќи ја идејата Украина да се приклучи на НАТО и да го врати Кримскиот полуостров анектиран од Русија како нереална.

На својата платформа Truth Social, Трамп рече дека Зеленски „може да ја заврши војната со Русија речиси веднаш, ако сака, или може да продолжи да се бори“.

„Се сеќавате како започна. Нема враќање на Обама со оглед на Крим (пред 12 години, без да се испука ниту еден куршум!), и нема влегување во НАТО од страна на Украина“, додаде тој.

Коментарите на Трамп доаѓаат пред денешната планирана средба со Зеленски во Вашингтон и го зајакнуваат долгогодишниот став на Москва дека членството во НАТО за Украина и враќањето на Крим се прашања за кои не може да се преговара.

Трамп во минатото на Зеленски му припишуваше делумна, а понекогаш дури и единствена, одговорност за руската инвазија врз Украина во 2022 година.