Трамп: Украина е виновна за војната, а Крим останува руски

Американскиот претседател Доналд Трамп даде нови изјави за преговорите за завршување на војната во Украина.

Во интервју за списанието „Тајм“, кое беше објавено на 22 април, Трамп ја обвини Украина за започнување на војната.

„Мислам дека она што предизвика војната да започне беше кога Украинците почнаа да зборуваат за приклучување кон НАТО“, рече Трамп.

Според медиумските извештаи, мировните планови што ги заговара Трамп вклучуваат предавање на приближно 20 проценти од украинската територија на Владимир Путин.

Трамп, исто така, изјави за „Тајм“ дека „Крим ќе остане руски“, осврнувајќи се на полуостровот што Русија нелегално го анектираше во 2014 година.

Подолу е транскрипт од дел од интервјуто на Трамп за „Тајм“ во кое тој зборува за војната во Украина, пренесува Индекс.хр.

Рековте дека ќе ја завршите војната во Украина уште од првиот ден.

Го кажав тоа фигуративно, го кажав тоа како претерување за да истакнам поента, а знаете, секако лажните вести го искривуваат тоа. Очигледно, на луѓето им е јасно дека тоа беше кажано на шега, но и дека сериозно мислев дека ќе биде завршено.

Па зошто трае толку долго? Кога мислите дека ќе биде готово?

Не мислам дека трае долго. Слушај, тука сум само три месеци. Оваа војна трае веќе три години. Тоа е војна што никогаш немаше да се случи ако јас бев претседател. Тоа е војната на Бајден, не моја. Јас немам никаква врска со тоа. Таа војна никогаш немаше да се случи. Путин никогаш немаше да го започне тоа. Таа војна никогаш немаше да се случи. Шести октомври немаше да се случи. Седми октомври немаше да се случи. Тоа никогаш немаше да се случи. И потоа велите, зошто трае толку долго? Го слушаш ли ова, Стив? Војната беснее веќе три години. Тукушто пристигнав, а вие прашувате зошто трае толку долго?

Дали мислите дека мирот е сè уште можен додека Путин е претседател?

Мислам дека мирот е можен. Ме прашуваш дали Путин е сè уште претседател?

Да, може ли да има мир ако Путин е претседател на Русија?

Мислам дека со мене како претседател, тоа е можно, дури и многу веројатно. Ако некој друг е претседател, нема шанси.

Дали мислите дека Путин може да се согласи на мир?

Да, мислам така. Мислам дека Путин би претпочитал да го реши тоа на друг начин. Мислам дека тој би сакал да го земе целото. И мислам дека поради мене, верувам дека сум единствениот што може да го организира тоа. И мислам дека веќе сме поминале долг пат. Имавме многу добри разговори и сме многу блиску до договор. И не верувам дека некој друг би можел да го направи тој договор.

Дали верувате дека мирот е можен додека Зеленски е претседател на Украина?

Да, верувам дека е така. Тој е сега претседател и мислам дека ќе постигнеме договор.

Дали Украина треба да се откаже од надежта за членство во НАТО?

Не верувам дека некогаш ќе можат да се приклучат кон НАТО. Мислам дека, од првиот ден, мислам дека тоа ја предизвика војната. Кога почнаа да зборуваат за влез во НАТО. Да не беше споменато, шансите војната да не се случи ќе беа многу поголеми.

