Трамп префрли бомбардери на границата со Русија пред разговорите со Путин

Три суперсонични бомбардери „Б-1Б Лансер“ патуваа 7.700 километри до Норвешка за да спроведат заеднички вежби со европските сојузници. Ова е нивно прво распоредување во земјата од 2021 година. Според соопштението за медиумите на воздухопловните сили на САД, присуството на авионите во Норвешка ќе им овозможи на екипажите да ги усовршат тактиките, да го подобрат маневрирањето и да ја подобрат координацијата со сојузниците на НАТО преку заеднички вежби и операции, што ќе ги подобри борбените способности и подготвеноста. Воздухопловните сили на САД во Европа соопштија дека во Норвешка, пилоти ќе вежбаат ударни мисии во борбена средина, вклучително и работење против закани во реално време. Овие закани ќе вклучуваат и воздушни и копнени закани.

Според норвешките вооружени сили, американските бомбардери ќе спроведат вежби со ловци „Ф-35“ со седиште во воздухопловната база Орланд. Локацијата на обуката не е официјално откриена, но се претпоставува дека летовите ќе се одвиваат во Северна Европа и балтичкиот регион. Времетраењето на „Б-1Б“ од Дајс во Тексас во Норвешка не е прецизирано, но ваквите мисии често траат еден месец или повеќе.

Распоредувањето доаѓа еден месец пред почетокот на големите стратешки вежби „Запад 2025“, кои Русија ќе ги спроведе заедно со Белорусија. Последните вакви маневри во западниот (европскиот) театар на воени операции, „Запад 2021“, вклучуваа учество на Северната флота со 3.000 војници во пограничните области со Норвешка и Финска, како и вежби на бродови и авиони за заштита на арктичките бази во Баренцовото Море. Во 2021 година, за време на претходното распоредување на „Б-1Б“ во Орланд, руската Северна флота го испрати ракетниот крстосувач „Маршал Устинов“ во поморската погранична област со Норвешка, во Варангискиот фјорд.

Веста за распоредувањето на авионите дојде кратко откако Доналд Трамп објави дека ќе се сретне лично со Владимир Путин во Алјаска на 15 август. Извори запознаени со ова прашање му кажаа на Блумберг дека Вашингтон и Москва се стремат да постигнат договор за прекин на војната во Украина, што би можело да ја зацврсти руската анексија на териториите заземени во инвазијата.