Трамп подготвува нова глобална трговска војна иако ја изгуби претходната

Доналд Трамп се подготвува за нова војна – втора трговска битка со светот. Првата не ги донесе очекуваните резултати, но тоа не го спречува, и покрај многуте знаци дека декларираните цели на нападите врз сојузниците и соперниците нема да бидат постигнати, а товарот на трошоците речиси целосно го сносат американските граѓани и бизниси.

Трамп ја започна трговската војна со светот кратко време по враќањето во Белата куќа за втор претседателски мандат. Сепак, набрзо беше принуден да се повлече, бидејќи и главниот соперник на САД – Кина, и сојузниците Канада, Европа и Мексико пронајдоа ефикасни контрамерки, оценува Би-Би-Си.

Во февруари, тој претрпе и сериозен пораз на внатрешниот фронт. Врховниот суд на САД ги прогласи за нелегални многу од царините наметнати под изговор на „вонредна состојба“, дефинирајќи ги како обид за узурпирање на овластувањата. Според Уставот на САД, правото на наметнување даноци му припаѓа само на Конгресот, а не на претседателот. Сепак, ова не го запре Трамп.

По судскиот пораз, тој веднаш воведе царина од 10% на целиот увоз, наведувајќи вонредна состојба во билансот на плаќања. Економистите брзо го прогласија аргументот за неодржлив, бидејќи во последните години немаше значајни промени во билансот на плаќања на САД. Бизнисите повторно поднесоа тужби.

Исходот од нив е од мала важност, бидејќи новите царини автоматски ќе истечат за месец и половина на 24 јули. Трамп успеа да ги воведе само 150 дена, што е дозволено со малку користен закон од 1974 година, кој беше вратен на дневен ред за да ја поддржи неговата трговска кампања.

Затоа, претседателот им даде на своите министри рок до крајот на јули да најдат нова основа за наметнување дополнителни даноци на американските потрошувачи и компании кои купуваат увезена стока и компоненти. Првиот пакет нови царини беше објавен оваа недела, а следниот веќе се подготвува.

Трамп како бранител на работниците

Белата куќа го обвини остатокот од светот дека не прави доволно за борба против експлоатацијата на работниците – аргумент кој, според американскиот закон, би можел да му даде основа на претседателот да воведе дополнителни царини за увоз.

За земјите кои воопшто немаат закони против принудна работа, се предлага царина од 12,5%. За останатите, вклучувајќи ја Европската Унија, Канада и Мексико, се предвидува стапка од 10%, бидејќи, според Вашингтон, тие не ја контролираат усогласеноста со постојните забрани доволно строго.

„Наметнувањето царини под овој изговор е апсурдна правна конструкција типична за авторитарните режими и поранешниот Советски Сојуз“, рече Дејвид Хениг од тинк-тенкот ECIPE.

Малкумина се сомневаат дека царините ќе бидат воведени во јули откако ќе истече задолжителниот период на консултации. Во глобализираната економија, практично ниедна земја не може да докаже дека сите нејзини стоки се направени целосно од суровини и компоненти создадени без учество на принудна или ропска работа.

Одлучувачки фактор останува Трамп, кој инсистира на тоа да може еднострано да воведува тарифи. Тој отворено го изрази своето незадоволство од одлуката на Врховниот суд со која се ограничува оваа можност, предупредувајќи дека без неа Америка би можела да стане „земја од третиот свет“, па дури и да биде уништена.

Новите истраги на Министерството за трговија на САД би можеле да го вратат неговото право да воведува тарифи. Едната е поврзана со принудната работа, а втората, која доаѓа, е насочена кон прекумерен капацитет во производството. Кина е наведена како пример, која, преку државна поддршка за производителите на електрични автомобили и соларни панели, може да ги преплави глобалните пазари и да ги истисне своите конкуренти.

„Ова е уште еден чекор кон враќање на тарифниот систем на Трамп од 2025 година, кој беше урнат од Врховниот суд“, рече Чед Браун од Институтот за меѓународна економија Петерсон (PIIE), автор на „Како да се победи во трговска војна“.

Трамп и контроверзноста околу концентрацијата на моќ

Тарифите се сеопфатен данок на увезена стока. Тие му овозможуваат на Трамп да ги зголеми приходите, да финансира огромен дефицит и да го зајакне своето политичко влијание преку распределба на субвенции и даночни олеснувања во замена за лојалност и поддршка. Трговските партнери на Соединетите Американски Држави имаат ограничени опции за спротивставување на новите мерки, но американските судови повторно би можеле да бидат главната пречка на претседателот.

„На секој суд ќе му биде очигледно дека ова е уште еден обид на претседателот да го узурпира овластувањето на Конгресот за воведување царини. Тој го крши Уставот на САД“, рече Алан Волф од PIIE, кој до 2021 година беше заменик-генерален директор на Светската трговска организација.

Во самите САД ставот кон царинската политика на Трамп останува критичен. Бизнисите се незадоволни од растечкото даночно оптоварување и недостатокот на предвидливост, бидејќи претседателот често ги менува правилата. Граѓаните, пак, се загрижени за концентрацијата на моќ во рацете на шефот на државата.

За само една година администрација, Трамп ја зголеми просечната царина за увоз од 2-3% на помеѓу 13 и 16%, според различни проценки. По клучната одлука на Врховниот суд, некои од царините останаа на сила, вклучувајќи ги специјалните давачки против Кина и секторските давачки за челик и автомобили. Сепак, просечното ниво падна на околу 8-10%, што ја објаснува желбата на претседателот да изгради нови царински бариери под разни изговори.

Како Трамп ја губи трговската војна

Трамп тврди дека царините ја оживуваат американската индустрија и дека главниот товар паѓа на странските производители, кои се принудени да ги намалат своите цени за да не го изгубат пристапот до американскиот пазар.

Досегашната пракса покажува поинаку. Очекуваниот раст во производството и градежништвото се претвори во пад по неговото враќање на власт. Студија на Федералните резерви на Њујорк покажува дека повеќе од 90% од трошоците за царините ги сносат американските потрошувачи и компании.

Трговските конфликти, исто така, ги влошија односите меѓу САД и нивните сојузници. Трамп се обиде да ги принуди своите партнери да потпишат нови трговски договори поповолни за Вашингтон преку закани за царини. Некои земји всушност се согласија. Меѓутоа, набргу по потпишувањето на овие договори, стана јасно дека заканите за царини во голема мера беа поништени со судски одлуки. Покрај тоа, Трамп покажа подготвеност да ги преговара веќе постигнатите договори и да се заканува со нови царини во секоја пригода, вклучително и под изговор за борба против принудната работа во земји како Норвешка и Луксембург.

Новата фаза од трговската војна ја доведува во прашање и ратификацијата на трговскиот договор со најголемиот партнер на Соединетите Американски Држави, Европската Унија, и успехот на преговорите со Канада и Мексико за ревидирање на Северноамериканскиот договор за слободна трговија. Во исто време, се очекува нов бран одмазднички мерки од Кина и повеќето други трговски партнери на Соединетите Американски Држави.