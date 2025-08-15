Трамп: Нема бизнис со Путин без мировен договор

Доналд Трамп изјави дека нема да соработува со Владимир Путин додека не се постигне мировен договор.Зборувајќи од „Ер Форс Уан“ на пат кон Алјаска, американскиот претседател рече за својот руски колега: „Забележав дека тој носи многу бизнисмени од Русија и тоа е добро. Ми се допаѓа тоа затоа што тие сакаат да работат, но нема да работат додека не ја решиме војната.“

Ова доаѓа откако „Телеграф“ откри дека Трамп се упатува кон Анкориџ вооружен со пакет финансиски стимулации дизајнирани да го олеснат патот кон прекин на огнот.

Застапувајќи го економскиот успех на Америка, Трамп рече: „[Путин] сака дел од тоа, затоа што неговата земја не е економски жешка, всушност е спротивното.“

Американскиот претседател ги повтори своите претходни коментари, велејќи дека Путин ќе се соочи со „многу тешки“ последици ако не се постигне договор за прекин на борбите во Украина.

Неговиот самит со Путин ќе се одржи во 11:30 часот по локално време во заедничката база Елмендорф-Ричардсон, но може да биде одложен.Путин застана во градот Магадан на рускиот далечен исток, каде што се очекува да се сретне со локалниот гувернер и да посети индустриски објект.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Украина „смета на Америка“ пред денешниот самит.

„Навистина, големи се влоговите“, рече украинскиот претседател во врска со претходната објава на Трамп на социјалните мрежи.

Тој продолжи: „Клучно е дека оваа средба треба да отвори вистински пат кон праведен мир и суштинска дискусија меѓу лидерите во трилатерален формат – Украина, САД и руска страна. Време е да се заврши војната и Русија мора да преземе неопходни чекори. Сметаме на Америка. Подготвени сме, како и секогаш, да работиме што е можно попродуктивно.“