Трамп: Можеби децата ќе имаат две кукли наместо 30. И можеби ќе бидат поскапи

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера призна дека неговите царини би можеле да доведат до повисоки цени и намалена достапност на некои производи во САД. Американските деца можеби би можеле да имаат две кукли наместо 30, рече Трамп, инсистирајќи дека Кина ќе страда повеќе од САД поради трговската војна.

Американскиот претседател се обидува да ја увери јавноста дека неговите царини нема да предизвикаат рецесија, откако новиот владин извештај покажа дека американската економија се намалила во првите три месеци од оваа година.

Трамп веднаш го обвини својот претходник, Џо Бајден, додека на својата администрација ѝ кажа дека Кина „има огромен проблем затоа што нивните фабрики не работат“, додавајќи дека на САД всушност не им треба многу од она што го увезуваат од Кина.

President Trump on U.S. tariffs on China: “Maybe the children will have two dolls instead of 30 dolls, and maybe the two dolls will cost a couple of bucks more than they would normally.” pic.twitter.com/h4pYQUvtoc

— CSPAN (@cspan) April 30, 2025