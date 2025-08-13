Трамп и Венс ќе одржат виртуелен состанок со европските лидери и Зеленски

Претседателот на САД, Доналд Трамп, и потпретседателот Џ.Д. Венс, денес ќе учествуваат на виртуелен состанок со украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери, објави ABC News, повикувајќи се на двајца американски претставници.

Според Ројтерс, европските лидери прво ќе одржат видеоконференција меѓусебно за да ги координираат своите ставови пред да разговараат со Трамп за претстојните разговори на Белата куќа со рускиот претседател Владимир Путин.

Лидерите на Германија, Финска, Франција, Велика Британија, Италија и Полска

Портпаролот на германската влада изјави дека Зеленски и претставниците на ЕУ и НАТО ќе се приклучат на виртуелен состанок што ќе се одржи денес во 14 часот, на кој ќе учествуваат лидерите на Германија, Финска, Франција, Велика Британија, Италија и Полска.

Генералниот секретар на НАТО ќе присуствува и на конференција организирана од германскиот канцелар Фридрих Мерц.

Дневниот ред вклучува стратегии за зголемување на притисокот врз Русија, редоследот на чекорите во евентуалниот мировен процес, иднината на окупираните територии на Русија и безбедносните гаранции за Украина.

Потоа, во 15:00 часот Според Ројтерс, европските лидери ќе одржат видеоконференција со претседателот Трамп и потпретседателот Венс.

Конечно, таканаречената „коалиција на оние што се подготвени“ – група земји што развиваат планови за поддршка на Украина во случај на прекин на огнот – е закажана да се состане на состанок организиран од Германија, Франција и Велика Британија, додаде портпаролот.

Самитот Трамп-Путин

За потсетување, Трамп и Путин се закажани да се состанат на 15 август во Анкориџ, најголемиот град во Алјаска.

Трамп минатата недела се согласи на првиот самит САД-Русија од 2021 година, нагло менувајќи го курсот по неколку недели изразување фрустрација од Путин за отпор кон мировната иницијатива на САД. Трамп рече дека неговиот претставник постигнал „голем напредок“ во разговорите во Москва.

Претседателот на САД вели дека и Киев и Москва ќе мора да се откажат од територија за да се стави крај на војната. Руските сили веќе окупираа речиси една петтина од Украина.

Непредвидливоста на тоа како ќе се одвива самитот ги поттикна европските стравувања дека американските и руските лидери би можеле да донесат далекусежни одлуки, дури и да се обидат да ја принудат Украина на неповолен договор.

„Нашиот фокус сега е да се осигураме дека тоа нема да се случи – да работиме со нашите американски партнери и да останеме координирани и обединети од европска страна. Сè уште има долг пат до петок“, рече еден висок источноевропски функционер.

Администрацијата на Трамп вчера ги намали очекувањата за голем напредок кон прекин на огнот, нарекувајќи ја неговата средба со Путин во Алјаска „вежба за слушање“.