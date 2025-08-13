Трамп гради „Златна купола“, ракетен систем каков што светот никогаш не го видел

ПЕНТАГОН им презентираше планови на американските изведувачи на одбраната за нов систем за ракетна одбрана наречен „Златна купола“, кој би имал четири слоја на заштита – еден вселенски и три копнени – со 11 батерии со краток дострел распоредени низ континенталните САД, Алјаска и Хаваи. Според Ројтерс, проектот е без преседан по својата сложеност, со амбициозен датум на завршување од 2028 година поставен од американскиот претседател Доналд Трамп.

Огромна цена, многу прашалници

Според презентацијата насловена како „Оди брзо, размислувај на големо!“, системот би чинел околу 175 милијарди долари, но сè уште не е јасно колку објекти за лансирање, пресретнувачи, копнени станици и ракетни локации ќе има. Досега, Конгресот одобри 25 милијарди долари, со дополнителни 45,3 милијарди долари планирани во барањето за буџет за 2026 година.

„Златната купола“ е инспирирана од израелскиот одбранбен систем „Железна купола“, но ќе биде значително поголема поради површината што треба да ја покрие и заканите што треба да ги неутрализира. Системот би имал вселенски слој за откривање и следење на ракети, и три копнени слоја со пресретнувачи, радарски системи и потенцијално ласери.

Нов ракетен полигон во срцето на САД

Едно од изненадувањата од презентацијата беше планираниот голем ракетен полигон во Средниот Запад, наменет за пресретнувачот од следната генерација (NGI) на Локид Мартин. Овие пресретнувачи би го формирале „горниот слој“ на одбраната заедно со системите за одбрана од терминална голема надморска височина (THAAD) и Aegis, исто така од Локид.

NGI е модернизирана ракета за постојната мрежа за одбрана од копнена средина (GMD), која во моментов е главниот американски штит против интерконтинентални балистички ракети. Покрај постојните места за лансирање на GMD во Калифорнија и Алјаска, постојат планови за отворање на трета во Средниот Запад.

Технички предизвици и индустриски партнери

Според Ројтерс, техничките пречки вклучуваат доцнења во комуникацијата во рамките на таканаречениот „синџир на убивање“ – синџирот од откривање до уништување на целта.

Компаниите „Локид Мартин“, „Нортроп Груман“, „РТКС“ и „Боинг“ се вклучени во проектот, додека „СпејсИкс“ на Елон Маск не е споменат во презентацијата, иако учествуваше во натпреварот со компаниите „Палантир“ и „Андурил“. Пентагон соопшти дека собира информации од индустријата, академијата и владините лаборатории, но смета дека е „несоодветно“ да открие повеќе детали во оваа рана фаза.

Целта е да се уништи ракетата во почетната фаза на летот

Една од клучните цели на „Златната купола“ е да соборува ракети во таканаречената фаза на забрзување, додека сè уште полека и предвидливо се искачува низ атмосферата. Планот е да се развијат вселенски пресретнувачи кои би можеле побрзо да реагираат на заканите. Во презентацијата се наведува дека САД никогаш не произвеле вселенско летало кое може да ја издржи топлината на повторното влегување и сепак да таргетира непријателска ракета.

Последните слоеви на одбраната („подслој“ и „Одбрана на ограничена област“) ќе вклучуваат нови радари, постоечкиот систем Патриот и нов универзален фрлач за сегашни и идни пресретнувачи, со можност за брзо преместување на различни бојни полиња без потпирање на постојани бази.

Строги рокови и водство на проектот

„Златната купола“ ја предводи генералот на американската вселенска команда, Мајкл Гетлајн, кој има 30 дена од неговото назначување на 17 јули за да состави тим, уште 60 дена за да презентира почетен дизајн на системот и 120 дена за комплетен план за имплементација, вклучувајќи сателити и копнени станици.

Според Ројтерс, проектот, доколку биде успешен, ќе создаде повеќеслоен одбранбен штит без преседан во американската историја – еден вид „Железна купола“ на стероиди, прилагоден на големината и заканите со кои се соочуваат Соединетите Американски Држави.