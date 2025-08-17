Трамп: Голем напредок околу Русија, следете!

17/08/2025 16:19

Додека Володимир Зеленски и Урсула фон дер Лајен ја одржуваа заедничката прес-конференција во Брисел пред утрешната средба со него во Вашингтон, американскиот претседател, Доналд Трамп објави краток коментар на неговата социјална мрежа „Truth Social“ за преговорите што во петокот ги имаше со рускиот претседател со Владимир Путин.

„ГОЛЕМ НАПРЕДОК ЗА РУСИЈА. СЛЕДЕТЕ! Претседател ДЈТ“, напиша Трамп.

Минути претходно, американскиот претседател ги нападна „лажните вести“, велејќи дека ја искривиле вистината за неговата средба во Алјаска со рускиот претседател.

„Доколку успеав да ја убедам Русија да ја предаде Москва како дел од договорот, лажните вести и нивниот ПАРТНЕР, радикалната левица, ќе рекоа дека направив ужасна грешка и многу лош договор“, објави Трамп.

Поврзани содржини

Најмалку 21 лице загина чекајќи хуманитарна помош во Газа
„Коалиција на подготвените“: Доколку нема мир, да се зголемат санкциите врз Русија
Виткоф: Путин за првпат се согласи на безбедносни гаранции за Украина
Фон дер Лајен и Зеленски од Брисел: Важно е војната да запре, а Украина да добие безбедносни гаранции
Тројца загинати и осуммина повредени во престрелка во ноќен клуб во Њујорк
За Хамас планот на Израел за преселувања во Газа е „нов бран геноцид“
Рубио: Самитот на Путин и Трамп беше „многу добар и продуктивен“
Ова е понудата на Путин за завршување на војната, Ројтерс ги објави деталите

Најчитани