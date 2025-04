Трамп го покажа златниот билет: Оние кои го имаат ќе останат трајно во САД (Видео)

Американскиот претседател Доналд Трамп на јавноста и покажа нова „златна карта“ вредна пет милиони долари со сопствен лик, која ќе им овозможи на побогатите мигранти да добијат зелена карта, односно постојан престој во Соединетите Американски Држави.

„За пет милиони долари ова може да биде ваше“, им рече Трамп на новинарите во Ер Форс 1.

🚨Update: Trump unveils $5 million ‘gold card’ for rich migrants emblazoned with his image!! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸pic.twitter.com/B53Lf0igf9

— US Homeland Security News (@defense_civil25) April 3, 2025