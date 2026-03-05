Трамп го купи долгот на Нетфликс среде борбата на Парамаунт за Ворнер Брос

Парамаунт можеби ја доби битката за Warner Bros. Discovery, но претседателот Доналд Трамп продолжува да се обложува на финансиската стабилност на Netflix.

Додека Парамаунт се обидуваше да го одвои Ворнер Брос од стриминг гигантот, Трамп додаде повеќе обврзници на Нетфликс во своето лично портфолио, покажуваат финансиските откритија објавени од Белата куќа во среда.

Објавувањата покажуваат дека претседателот Трамп купил долг на Нетфликс во вредност помеѓу 600.000 и 1,25 милиони долари во јануари, додавајќи ги на обврзниците на Netflix од 500.000 до 1 милион долари што ги купи во декември, кратко откако беше објавен мегадоговорот на нетфликс за Ворнерс.

Купувањата од Нетфликс беа само две од десетиците купувања и продажби што ги откри претседателот во среда. Поднесокот беше потпишан од Трамп на 26 февруари, но купувањата беа извршени на 2 јануари и 20 јануари.

Значајно: Иако декемвриското објавување, исто така, покажа дека Трамп стекнува обврзници од Warner Bros. Discovery, новото објавување не вклучува никаков долг кон WBD. Сепак, тоа покажува купувања на обврзници од SiriusXM, исто така вредни помеѓу 600.000 и 1,25 милиони долари.

Трамп, исто така, купи корпоративни обврзници од компании како General Motors, Occidental, Boeing и Coreweave, меѓу многу други. Неговото последно објавување на финансиско ниво за целата година, кое ја опфаќаше 2024 година, покажува дека тој, исто така, поседувал скромна (петцифрена) количина на акции на Netflix.

Претставник на Белата куќа изјави за „Холивуд репортер“ дека инвестициите на претседателот се наменети за реплицирање на воспоставените индекси и дека „ниту претседателот Трамп ниту кој било член на неговото семејство нема никаква можност да насочува, влијае или да дава информации во врска со тоа како се инвестира портфолиото или кога инвестициите се купуваат или продаваат. Сите инвестициски одлуки ги донесуваат целосно независни менаџери“.

Сепак, стекнувањето на долгот на Нетфликс среде борбата со Ворнерс додава слој на интрига на целата работа, особено затоа што договорот на Нетфликс пропадна додека извршниот директор Тед Сарандос беше во Вашингтон на посета на Белата куќа. Според Аксиос, состанокот на Сарандос со Трамп и шефицата на кабинетот Сузи Вајлс беше откажан во последен момент поради конфликт во распоредот во последен момент.

Нетфликс потоа одлучи да не ја покачи својата понуда за Ворнерс, со што ефикасно го заврши своето барање за компанијата. Аксиос објави дека Трамп и Сарандос се поврзале по телефон подоцна истата вечер, откако Нетфликс донесе одлука да се повлече од договорот.

Нетфликс, секако, се откажа од договорот со надомест за разделба од 2,8 милијарди долари и кредитен рејтинг со инвестициски степен (за разлика од Ворнерс и Парамаунт).

Сепак, Трамп има тековен финансиски однос со Ворнер Брос.

Последното годишно финансиско објавување на Трамп вклучуваше исплата од Ворнерс во вкупен износ од 333,31 долари. Тоа беше преостаната проверка, за камео појавувања што ги направи во романтичната комедија „Две недели известување“ од 2002 година и ситкомите „Одеднаш Сузан“ и „Свежиот принц од Бел Ер“. (Холивуд репортер)