Трамп: Договорот со Иран се потпишува утре. Ормуз се отвора за сите

Доналд Трамп најави дека САД утре ќе потпишат нов договор со Иран, кој, според него, целосно ќе го спречи Техеран да развие нуклеарно оружје. Трамп, исто така, тврди дека веднаш по потпишувањето, Ормускиот теснец ќе биде отворен за целиот сообраќај, објави тој на социјалната мрежа Truth Social.

Трамп остро го критикуваше претходниот договор, познат како JCPOA, кој беше постигнат од администрацијата на Барак Обама со Иран. Тој го опиша како „лесен, убав, мазен пат до нуклеарното оружје“ и тврди дека доколку договорот остане на сила, Иран ќе имал нуклеарно оружје пред шест години и „ќе го користел многу порано“.

Тој го опиша својот нов договор со Иран како сосема спротивно. „Мојот договор со Иран е целосно спротивен, ЅИД ДО НИКАКВО НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ! напиша Трамп.

TRUMP: Says Iran deal will be signed tomorrow, keep Hormuz Strait open, and later destroy “Nuclear Dust” with B-2 bombers pic.twitter.com/ar5kJPIlA3 — Trump Truths (@trumptruthsbot) June 13, 2026

„Всушност, тие веќе не сакаат нуклеарно оружје, ниту ќе го имаат, ниту преку купување, развој или било каква друга форма на стекнување. Договорот треба да биде потпишан утре“, додаде тој. Тој, исто така, изјави дека односите на САД со Иран сега се „многу различни и подобри“ од претходните администрации.

Тој нагласи дека како дел од новиот договор „никакви пари нема да го променат сопственикот“, за разлика од, како што тврди, администрацијата на Обама, која на Иран му платила стотици милијарди долари, „вклучувајќи 1,7 милијарди долари во кеш“.

Трамп најави и идни чекори: „Во соодветно време, кога сè ќе се смири, ќе влеземе и ќе ја земеме нуклеарната прашина, закопана длабоко под силните потопени гранитни планини, благодарение на нашите прекрасни бомбардери Б-2 и нивните брилијантни пилоти, и ќе ја разредиме и уништиме, било во Иран или во САД“.

Во заклучокот од својата објава, Трамп изрази оптимизам за идната соработка. „Со нетрпение очекуваме соработка со Иран и целиот Блиски Исток, долго во иднината“, рече тој. Тој изрази надеж дека целиот процес ќе биде „брз, лесен и непречен“, но упати и предупредување. „Ако не, имаме последна опција, која се надеваме дека никогаш повеќе нема да се користи! – заклучи Трамп.