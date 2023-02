Трагедија: Поранешен играч на Челзи и Њукасл пронајден мртов под урнатините од земјотресот во Турција

Тажна и трагична вест доаѓа од Турција. Поранешниот фудбалер на Челзи и Њукасл, 31-годишниот Кристијан Атсу е пронајден во урнатините по земјотресот што минатата недела ја погоди Турција, но за жал не преживеал, јавуваат турските медиуми.

Веста ја соопшти неговиот агент Мурат Узунмехмет кој на Твитер објави дека фудбалерот од Гана е пронајден и е мртов.

Иако се шпекулираше дека Атсу е пронајден само неколку часа по земјотресот, медиумите брзо ја демантираа таа информација. Ден пред земјотресот, фудбалерот од Гана беше единствениот стрелец во победата на Хатајспор од 1:0 над Касимпас во турската Суперлига.

BREAKING: Hatayspor winger Christian Atsu has tragically been found dead following the earthquakes in Turkey and Syria. pic.twitter.com/awqZujvz9O

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 18, 2023