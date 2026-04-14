УЕФА ја отфрли жалбата на Барселона за судењето во Лигата на шампионите

Прес-службата на Комисијата за контрола, етика и дисциплина на Унијата на Европската фудбалска асоцијација (УЕФА) ја прогласи жалбата на Барселона против судењето во првиот натпревар од четвртфиналето на Лигата на шампионите против Атлетико Мадрид (0:2) за неприфатлива.

-По првиот натпревар од четвртфиналето на Лигата на шампионите помеѓу Барселона и Атлетико Мадрид, кој се одржа на 8 април 2026 година, Барселона поднесе протест против одлуката на судијата. На 13 април 2026 година, Комисијата за контрола, етика и дисциплина на УЕФА ја отфрли жалбата, се вели во соопштението на УЕФА.

Барселона поднесе жалба до УЕФА во врска со лошиот стандард на судење во првиот натпревар против Атлетико Мадрид. Каталонскиот клуб е незадоволен од фактот што не беше досуден пенал во второто полувреме за играње со рака од страна на дефанзивецот на Атлетико, Марк Пубил. Каталонците сметаат дека оваа судиска одлука била нелегална и директно влијаела на натпреварот и неговиот исход.

Реваншот ќе се игра вечер во Мадрид со почеток во 21 часот.