Повеќе од 10 вработени во Лејкерс им е дадено известување за отпуштања

28/05/2026 12:57

Раководството на Лос Анџелес лејкерс извести повеќе од 10 вработени за нивните отпуштања како дел од реорганизацијата, објави ESPN, повикувајќи се на клупски извор.

Отпуштањата опфатиле различни сектори, вклучувајќи маркетинг, тимски комуникации, содржина и корпоративни партнерства.

Продажбата на Лејкерс на бизнисменот Марк Волтер за 10 милијарди долари беше одобрена од Одборот на гувернери на НБА во октомври 2025 година. Пред ова, тимот беше во сопственост на семејството Бас речиси 50 години.

Во последните месеци, франшизата веќе претрпе значајни промени во својата деловна единица. Лон Розен беше назначен за претседател на деловните операции, заменувајќи го долгогодишниот претседател Тим Харис. Мајкл Спетнер е поставен за главен директор за стратегија и развој, а Рајан Кантор како потпретседател на глобалните партнерства.

Во плејофот на НБА за сезоната 2025-26, Лејкерси загубија од Оклахома Сити во четвртфиналето (0:4 во серијата).

Поврзани содржини

Ѓоковиќ: Се надевам дека нема повторно да сретнам друг француски играч пред крајот на Ролан Гарос
Претставници на ФИФА повикани на суд во случајот со продажба на билети за СП 2026
Кристал Палас ја освои Конференциската лига
Промовирана биографска книга за одбојкарска легенда Владимир Богоевски
Скалони за повредата на Меси: Не е толку лошо, ќе го следиме неговото закрепнување
Кристал Палас и Рајо Ваљекано ќе играат за трофејот во Конференциската лига
Артета прогласен за тренер на годината во Премиер лигата за сезоната 2025/26
Оклахома го победи Сан Антонио и поведе во финалето на Западната конференција

Најчитани