Маскерано поднесе оставка од тренерската функција во Интер Мајами

Интер Мајами објави дека главниот тренер Хавиер Маскерано поднесе оставка.

Четириесет и едногодишниот Аргентинец објави дека го напушта клубот од лични причини.

– Сакам да ги информирам сите дека, од лични причини, решив да се повлечам од функцијата главен тренер на Интер Мајами.

Прво на сите, би сакал да им се заблагодарам на клубот за довербата што ми ја дадоа, на сите во организацијата за нивните колективни напори, а особено на играчите кои ни дадоа незаборавни моменти.

Засекогаш ќе го негувам споменот на нашата прва ѕвезда и каде и да сум, ќе продолжам да му посакувам на клубот се најдобро. Не се сомневам дека клубот ќе продолжи да постигнува успеси, стои во соопштението на Маскерано објавено на клупскиот сајт на Интер Мајами.

Маскерано е на чело на Интер Мајами од јануари 2025 година. Под негово водство, тимот ја освои Источната конференција и МЛС Купот минатата сезона.