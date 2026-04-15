Дончиќ и Ривс нема да бидат подготвени за почетокот на првото коло од плејофот на НБА

15/04/2026 09:59

Кошаркарите на Лос Анџелес лејкерс, Лука Дончиќ и Остин Ривс нема да бидат подготвени за почетокот на првото коло од плејофот на Лејкерси против Хјустон рокетс.

– Тие се надвор од терените на неодредено време. Немам вести за вас оваа недела, изјави главниот тренер на Лејкерси, Џеј Џеј Редик за „АП“.

Дончиќ (27) има повреда на тетивата, а Ривс (27) го истегна косиот стомачен мускул за време на победата од 96:139 над Оклахома Сити на 3 април.

На 19 април, Лејкерси се домаќини на Рокетс во нивниот прв натпревар од плејофот на НБА.

Дончиќ ќе се врати во Лос Анџелес на 17 април откако минатата недела отпатува во Шпанија на третман на тетивата, изјави за Асошиејтед Прес лице запознаено со одлуката. Изворот зборуваше под услов на анонимност бидејќи Дончиќ и Лејкерси не откриваат детали за закрепнувањето на водечкиот стрелец во НБА.

Ривс е во Лос Анџелес и шутираше слободни фрлања со неколку соиграчи откако заврши со тренингот на 14 април. Се вели дека сериозноста на неговата повреда веројатно ќе го спречи да игра во целата серија од првото коло, иако Лејкерси не дадоа никаков временски рок за враќање на ниту еден од играчите од повредите за кои често е потребен цел месец или повеќе за да се заздрават.

