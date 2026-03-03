Тошковски: За шверцот на марихуана во Србија ќе одговараат сите инволвирани

03/03/2026 17:14

Министерството за внатрешни работи има основани сомненија дека и порано нелегално била изнесувана марихуана од државата и оти покрај скопската „Алфа фарм“, и други компании се поврзани со шверцот, потврди денеска ресорниот министер Панче Тошковски.

Одговарајќи на новинарско прашање на прес-конференција, тој побара разбирање од јавноста за процесот, кој, според него, е еден од најголемите кривично-правни предмети и посочи дека имаат сомнежи дека станува збор за организирана криминална група, чии припадници се и од земјата и од надвор.

– Ќе мораме како јавност да имаме разбирање дека можеби е еден од најголемите кривично-правни процеси, кои ќе треба да бидат сработени од страна на Министерството за внатрешни работи заедно во соработка, особено со Финансовата полиција, Управата за финансиско разузнавање, Царината и Јавното обвинителство – рече Тошковски.

Истакна дека државата ќе навлезе во суштината на предметот и оти ќе одговараат сите инволвирани.

– Ќе мораме да покажеме како држава дека во ваков огромен предмет, од секој аспект, од финансиски, кривично-правен, навистина ќе навлеземе во суштината на предметот. И нема да одговараат за кривично дело само „мулињата“, така Обвинителството и во рамките на правната теорија се ословуваат оние што се само транспортери на одредени нелегални стоки, туку навистина ќе одговараат оние што стојат зад целокупната таа организирана криминална банда. А за тоа ќе ни треба повеќе време – изјави Тошковски.

