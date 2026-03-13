ТИТАН Усје: Продолжувањето на А–интегрираната еколошка дозвола се одвива согласно законот и во соработка со надлежните институции

13/03/2026 07:54

Компанијата ТИТАН Усје до медиумите испрати соопштение во врска со процесот на продолжување на А -интегрираната еколошка дозвола. Соопштението го пренесуваме во целост:

Согласно законските рокови, ТИТАН Усје ја поднесе апликацијата за продолжување на А -интегрираната еколошка дозвола до Министерството за животна средина и просторно планирање. При подготовката на апликацијата за продолжување на дозволата, компанијата во целост ги следи обврските и условите што произлегуваат од законските и подзаконските акти и соработува со сите надлежните институции.
Грижата за животната средина е основна вредност за ТИТАН Усје. Свесни сме дека заштитата на животната средина и квалитетот на воздухот предизвикуваат загриженост кај граѓаните и во нашето општество, како целина. ТИТАН Усје внимателно ја следи јавната дебата, сериозно ги сфаќа овие проблеми и дава транспарентен придонес кон нивно решавање.

Како одговорна и транспарента компанија, ТИТАН Усје работи согласно домашната регулатива и во своето работење ги применува најдобрите достапни практики во индустријата, кои важат и за компаниите од Европската унија.

Поврзани содржини

Бизнис можности со нордиските земји во Скопје
Мицкоски уверува: Имаме нафта
Димитриеска-Кочоска: Состојбата со енергенсите во моментот е стабилна, ако има потреба ќе интервенираме
Бизнис заедницата, политичари и коморите на Ифтарска вечера во организација на МАТТО
Управата за јавни приходи го зајакнува пристап во управувањето со даночните долгови
Трајановски и Чен Чен го потпишаа Анексот од Договорот за автопатот Кичево – Охрид за дополнителни 186 милиони евра
Конференција на ЕБОР за жените во енергетскиот сектор: Не е само прашање на еднаквост, туку стратегиска потреба
Богатството на Доналд Трамп се зголеми на 6,5 милијарди долари

Најчитани