„This Is It“ на Мајкл Џексон  е најпрофитабилниот концертен филм во историјата. Еве ги другите топ 10

Лос Анџелес– „Taylor Swift: The Eras Tour“ заработи над 92,8 милиони долари во САД, што го прави концеретн филм со најголема заработка на сите времиња на домашен терен.

Но, сè уште не го победи „This Is It“ на Мајкл Џексон на светскиот бокс офис.

Еве ги топ 10-те концертни филмови со најголема заработка на сите времиња на светските благајни.

10. „Glee“: The 3D Concert Movie” (2011) — $18.6 million

9. „U2: 3D” (2007) — $22.7 million



8. „Jonas Brothers: The 3D Concert Experience” (2009) — $23.1 million



7. „Madonna: Truth or Dare” (1991) — $29 million



6. „Katy Perry: Part of Me” (2012) — $32.7 million



5. „One Direction: This Is Us” (2013) — $68.5 million



4. „Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert” (2008) — $70.6 million

3. „Justin Bieber: Never Say Never” (2011) — $99 million

2. „Taylor Swift: The Eras Tour” (2023) — $123.5 million (се уште трае)

1. „Michael Jackson’s This Is It” (2009) — $261.1 million