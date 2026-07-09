„The Pitt“ со најмногу „Еми“ номинации – 25
Лос Анџелес – Објавени се номинациите за 78 доделување на наградите „Еми“, а меѓу најголемите победници, е чини, веќе е „Епл ТВ“, чиишто нови серии „Pluribus“, „Margo’s Got Money Troubles“ и „Widow’s Bay“ освоија голем број номинации.
Сепак, во категориите за драма, медицинската серија на „Ејч-би-о макс“ – „The Pitt“ продолжува да доминира, и со 25 номинации е на место бр. 1 оваа година. Меѓу изненадувањата е отсуството на серијата „Euphoria“ од конкуренцијата за најдобра драмска серија, иако Зендаја и Колман Доминго се номинирани за актерски достигнувања. Серијата „Heated Rivalry“ не доби ниту една номинација бидејќи не ги исполни условите за „Еми“, оти е целосно канадска продукција, иако глумецот од таа серија – Конор Стори е номиниран за гостинска улога во шоуто „Saturday Night Live“.
Во категориите за комедија, се очекува тесна борба за најдобра женска улога меѓу Лиза Кудроу за „The Comeback“ и Џин Смарт за „Hacks“. Смарт веќе освои четири признанија за нејзината улога како Дебора Венс, додека Кудроу има едно – од 1998 година, за нејзината споредна улога како Фиби Буфе во „Пријатели“.
Номинирани за најдобра драмска серија се: „The Diplomat”, „The Gilded Age”, „A Knight of the Seven Kingdoms”, „Paradise”, „The Pitt”, „Pluribus”, „Slow Horses” и „Your Friends and Neighbors”.
Најдобар главен глумец во драмска серија: Стерлинг К. Браун за „Paradise”, Гери Олдман – „Slow Horses”, Марк Рафало – „Task”, Руфус Сјуел – „The Diplomat” и Ноа Вајл за „The Pitt”.
Најдобра главна глумица во драмска серија: Кери Кун – „The Gilded Age“, Чејс Инфинити – „The Testaments“, Кери Расел – „The Diplomat“, Рија Сихорн – „Pluribus“ и Зендаја за „Euphoria“.
Најдобра комична серија: „Abbott Elementary“, „The Bear“, „Hacks“, „Margo’s Got Money Troubles“, „Nobody Wants This“, „Only Murders in the Building“, „Shrinking“ и „Widow’s Bay“.
Најдобра ограничена или антологиска серија: „All Her Fault“, „The Beast in Me“, „Beef“, „DTF St. Louis“ и „Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette“.
Најдобра ток-шоу серија: „The Daily Show”, „Jimmy Kimmel Live!”, „Last Week Tonight with John Oliver”, „The Late Show with Stephen Colbert” и „Saturday Night Live”.