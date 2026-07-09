Босна и Херцеговина нема да учествува на Евровизија во 2027

Сараево – Босна и Херцеговина нема да има претставник ниту на Евровизискиот натпревар во Бугарија следната година. Ова го продолжува повеќегодишното отсуство на земјата од едно од најпопуларните музички натпревари во Европа, а главната причина остануваат финансиските проблеми на јавниот радиодифузен сервис BHRT и санкциите од Европската радиодифузна унија (EBU).

BHRT потврди за порталот ESC Today дека БиХ нема да учествува на Евровизискиот натпревар во 2027 година. Поради неплатени долгови, босанскиот јавен радиодифузен сервис сè уште нема право да учествува на натпреварот.

Долговите продолжуваат да го блокираат враќањето на Евровизија

Најголемата пречка за враќањето на Босна и Херцеговина на евровизиската сцена остануваат финансиските санкции што EBU претходно му ги воведе на BHRT поради долгови. Додека проблемот не се реши, јавниот радиодифузен сервис не може повторно да стане дел од натпреварот.

На тешката финансиска состојба на BHRT претходно предупреди поранешната шефица на делегацијата на Евровизија, Лејла Бабовиќ. Таа истакна дека долгот на јавниот сервис достигнал околу 8,8 милиони евра, додека на БХРТ ќе ѝ бидат потребни околу 15 милиони евра годишно за стабилно работење.

Обиди за наоѓање решение за финансиската криза

Во меѓувреме, започнати се разни иницијативи за стабилизирање на работењето на јавниот сервис, но проблемот сè уште не е решен.

БХРТ покрена судска постапка против Радиотелевизија на Република Српска (РТРС) поради неплатени такси за РТВ, а првите пресуди се донесени. Според достапните информации, РТРС треба да плати околу пет милиони евра, додека дел од тужбата вредна околу десет милиони евра е одбиен.

Институциите на Босна и Херцеговина, исто така, се обидуваат да му обезбедат помош на јавниот сервис преку дополнителни средства од буџетот.

Последен настап во 2016 година

Босна и Херцеговина за прв пат настапи на Евровизија во 1993 година со песната „Сва бол свијета“, изведена од Фазла, а натпреварот заврши на 16-то место.

Најголемиот успех го постигна во 2006 година кога Хари Мата Хари го освои третото место со 229 поени со песната „Лејла“.

Последниот настап на БиХ на Евровизискиот натпревар беше во 2016 година, кога Далал, Дин, Ана Ручнер и Џала не успеаја да стигнат до финалето со песната „Љубав је“. Тие завршија на 11-то место во полуфиналето, што беше прв пат Босна и Херцеговина да не успее да стигне до финалето.