Телефонот на Трамп ќе почне да се испорачува по месеци одложувања

Речиси една година откако „Трамп Мобајл“ почна да прима депозити од 100 долари и неколку дена откако нејзината веб-страница се ажурираше за да каже дека испораката е „условна“, позлатениот „Трамп Телефон“ ќе почне да се испорачува оваа недела, објави компанијата.

Телефонот „Трамп“ од 499 долари, официјално познат како „Трамп Мобајл Т1“ и многу личи на кинески телефон што се продава за помалку од 200 долари во „Волмарт“, не е баш она што првично го вети Организацијата Трамп. Паметниот телефон ќе има помал екран и помалку меморија, но клучниот бренд на Трамп и златната нијанса се чини дека остануваат на место, пишува Си-Ен-Ен.

„Форчун“ го сврте вниманието на фактот дека условите за претходна нарачка на телефонот се променија и велат дека компанијата „не гарантира дека уредот ќе биде произведен или достапен за купување“ и дека депозитот само претставува „условна можност“ да се купи телефон „ако“ „Трамп Мобајл“ одлучи да продаде еден.

Но, потоа компанијата објави серија најави на Фејсбук – први за повеќе од шест месеци.

„Оние кои однапред го нарачаа телефонот T1 ќе добијат е-пошта со ажурирање. Телефоните почнуваат да се испорачуваат оваа недела!!!“, пишуваше во еден од објавите. Компанијата, исто така, го исклучи делот за коментари.

„Трамп Мобајл“ соопшти дека телефонот, кој првично требаше да се испорача минатиот август, задоцнил поради чекорите потребни за да се донесе комплицираната технологија на пазарот.

„Технолошкиот бизнис е потежок отколку што некои можеби сфаќаат, бидејќи деловите мора да се тестираат за обезбедување квалитет“, изјави извршниот директор Пет О’Брајан за Си-Ен-Ен во изјава. „Со оглед на тоа што побарувачката е неверојатно висока, нарачките се исполнуваат што е можно побрзо и очекуваме дека сè ќе биде завршено во следните неколку недели.“

Временската рамка за финализирање на софтверот, договорите со производителите и другите договори потребни за Андроид уредите обично трае околу 18 месеци, според Макс Вајнбах, аналитичар за фирмата за технолошки истражувања „Криејтив стратеџис“.

„Треба да се поминат многу пречки за да се пласира Андроид уред на пазарот“, изјави тој за Си-Ен-Ен преку е-пошта.

Телефонот со Андроид оперативен систем првично беше промовиран како „Произведен во САД“. Но, тоа тврдење брзо беше отфрлено и променето во „дизајниран имајќи ги предвид американските вредности“, според снимките од екранот претходно направени од Си-Ен-Ен.

Ревидирањето дојде откако индустриските аналитичари изразија скептицизам во врска со американското потекло на телефонот, забележувајќи дека неговите спецификации личат на телефон направен од кинески производител.

Рајан Рит, потпретседател на групата за Worldwide Device Tracker на „Интернешенел дата корпорејшн“, претходно изјави за Си-Ен-Ен дека термините како „дизајниран“ и „изграден“ се многу нејасни.

Тоа го прави нејасно точно кои делови од процесот на производство на телефон би се одвивале во САД. „Епл“, на пример, ги дизајнира своите телефони во Калифорнија, но ги составува во области како Кина и Индија со компоненти од меѓународни добавувачи.

Лансирањето предизвика прашања за тоа како Трамп го користи своето име за профит додека е на функција. Телефонот е создаден од Организацијата Трамп, која е главна холдинг компанија за приватните бизниси на претседателот Трамп, а ја водат неговите најстари синови, Ерик и Доналд Џуниор.

Во меѓувреме, демократската сенаторка Елизабет Ворен рече дека одложувањето „изгледа како уште една измама на Трамп“.

Планот за податоци и гласовни разговори чини 47,45 долари, очигледна алузија на мандатите на претседателот Доналд Трамп како 47-ми и 45-ти претседател на Соединетите Американски Држави. (Си-Ен-Ен)