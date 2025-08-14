Телата на четворица мажи пронајдени во водите на Сена крај Париз

14/08/2025 15:35

Четири тела се пронајдени во реката Сена, во близина на Париз, соопштија денеска париските обвинители, објави ДПА .

Властите досега не пронајдоа докази што ги поврзуваат четирите случаи, но забележуваат  дека локацијата во Шоази-ле-Роа, каде што се пронајдени телата, може да се објасни со условите на реката во оваа област.

Обвинителите во париското предградие Кретеј наведуваат дека причините за смртта и идентитетот на жртвите остануваат непознати, пренесува ДПА.

Весникот „Ле Паризиен“ објави дека сите четири жртви се мажи. Тројца биле пронајдени со целосната облека, додека четвртото тело било без панталони и долна облека.

Во извештајот се вели дека телата веројатно биле во вода неколку дена.

Пронаоѓањето на телата било поттикнато од патник во воз кој забележал еден од труповите во Сена и за тоа ги известил властите. Службите за итни случаи ги пронашле телата вчера.

