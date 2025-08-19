СЗО проценува дека секој десетти лек е лажен! Лажните лекови го преплавија пазарот, особено овие препарати

Како да се заштитите?

Светскиот и европскиот пазар се преплавени со лажни лекови, кои, според експертите, стануваат полесни за продажба.

Особено кога станува збор за производи за слабеење. Во ерата на онлајн трговијата, тешко е да се препознаат сомнителни платформи за продажба, па се чини дека фалсификаторите на лекови се навистина еден чекор пред регулаторните органи. Ова е највидливо кај производите со огромна побарувачка како што се Ozempic, Wegovy и Zepbound, пишува Seebiz.

Лековите познати како „инјекции за слабеење“ ги содржат активните состојки семаглутид или тирзепатид, кои првично биле развиени за лекување на дијабетес тип 2. Тие исто така доведуваат до значително и трајно губење на тежината.

Последицата е што повеќе луѓе сакаат да ослабат користејќи ги овие препарати, што доведува до растечка побарувачка за нив, а потоа и до недостиг, така што таа празнина на полиците во аптеките брзо се пополнува со фалсификати.

Сомнителни препарати за слабеење

Фалсификуваните лекови се глобален проблем, а Светската здравствена организација (СЗО) проценува дека секој десетти лек е фалсификуван, без гаранција за здравствени придобивки како што се рекламира.

СЗО предупредува дека фалсификувањето е најчесто во некои земји во Африка и Азија, каде што состојките на овие производи може да бидат неефикасни или може да предизвикаат несакани ефекти или нов здравствен проблем.

„Кој купува лекови преку интернет од нелиценцирани и непроверени онлајн продавници потенцијално се изложува на купување производи кои не се правилно оценети, лиценцирани или не ги исполнуваат стандардите за квалитет“, соопшти американската Администрација за храна и лекови (ФДА).

Во еден момент, лекот Оземпик го преплави црниот пазар. Според Британската асоцијација на фармацевти NPA, еден од пет Британци се обидел да набави лекови за слабеење минатата година.

Инаку, нетестирани лекови се продаваат во онлајн аптеки, на меѓународни страници за купување лекови и преку синџири на организиран криминал. Ова не се онлајн продавници на познати аптеки, туку веб-страници, кои очигледно нудат лекови по многу пониска цена од онаа по која се продаваат оригиналите.

Истото, само многу различно

Онлајн производите изгледаат автентично, но при испорака, често можете да забележите правописни грешки или неточни информации за состојките на лекот на пакувањето.

Проблемот не се само фалсификувани лекови или плацебо. Регулаторните органи се сè повеќе загрижени бидејќи официјално одобрените лекови се мешаат и се прават нови, и индивидуално за пациентите.

Во некои региони во светот, вклучувајќи ги и САД, на обучените фармацевти им е дозволено сами да ги прават своите лекови на овој начин. Во САД, некои аптеки се специјализирани за ова соединување.

За да се справи со недостигот, ФДА привремено дозволи подготовка на лекови за слабеење. Некои фармацевти користеа соли на семаглутид наместо семаглутид, кои не беа одобрени од регулаторните органи и предизвикуваа несакани ефекти.

Во Европската Унија, безбедносните етикети за лекови се задолжителни, вклучувајќи ги и стандардите за етикетирање. Европската агенција за лекови (ЕМА) му посочи на ДВ: „Пациентите треба да купуваат лекови само од онлајн продавачи кои се регистрирани кај надлежните органи во земјите-членки на ЕУ, со цел да се намали ризикот од купување лекови со низок квалитет или фалсификувани лекови“.

Европол, полициската агенција на ЕУ, е одговорна за гонење на лицата вклучени во нелегалната трговија со несертифицирани лекови во земјите-членки. За време на повеќемесечната операција во 2023 година, речиси 1.300 лица беа обвинети за кривични дела поврзани со трговијата со фалсификувани и злоупотребени дроги и допинг. За време на операцијата, запленета е стока како што се таблети, активни состојки, суровини и материјали во вредност од 64 милиони евра.