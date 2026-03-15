Светски пазари: Индексите паѓаат поради силниот пораст на цените на нафтата

Светските пазари паднаа, А поради кризата на Блискиот Исток, цените на нафтата силно се зголемија, што може да предизвика зголемување на инфлацијата и да им наштети на економиите.

На Волстрит, индексот Дау Џонс падна за 2 проценти минатата недела, на 46.558 поени, додека S&P 500 се лизна за 1,6 проценти, на 6.632 поени, а Nasdaq за 1,3 проценти, на 22.105 поени.

Инвеститорите не се склони кон поризични инвестиции бидејќи цените на нафтата скокнаа за повеќе од 35 проценти во последните две недели, откако САД и Израел почнаа да го напаѓаат Иран.

Иако американскиот претседател Доналд Трамп со денови изјавува дека САД и Израел ја добија војната против Иран, кризата на Блискиот Исток не се смирува.

Иран продолжува да испукува ракети кон Израел и соседните земји и ги блокира танкерите да минуваат низ Ормутскиот теснец, што го потресе пазарот на нафта, испраќајќи ја цената на барелот на лондонскиот пазар над психолошки важното ниво од 100 долари.

И ова, иако Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) објави дека 32 земји-членки ќе ослободат рекордни 400 милиони барели нафта од своите резерви за да ги намалат цените. Организацијата процени дека ова е најголемото нарушување на снабдувањето со нафта во историјата.

„Пазарот сфати дека кризата на Блискиот Исток нема да заврши толку брзо како што се надеваа инвеститорите. Затоа преовлада мотото: „Прво продавајте акции, потоа поставувајте прашања“, објаснува Рајан Детрик, стратег во Карсон Груп.

Инвеститорите најмногу се плашат дека наглиот пораст на цените на нафтата ќе предизвика зголемување на инфлацијата, што би ги принудило централните банки да ги зголемат каматните стапки. А тоа негативно би влијаело на економскиот раст.

Цените на акциите паднаа и на европските берзи минатата недела. Лондонскиот индекс FTSE падна за 0,2 проценти на 10.261 поен, додека франкфуртскиот DAX се лизна за 0,6 проценти на 23.447 поени, а парискиот CAC падна за 1 процент на 7.911 поени.