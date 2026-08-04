Суша ја погоди Србија. Најголемата хидроелектрана работи со четвртина од капацитетот

Српското Министерство за рударство и енергетика повика на целосно ангажирање во енергетскиот сектор со цел да се одржи безбедноста на снабдувањето со електрична енергија. Системот е под притисок поради топлотниот бран и рекордно ниското ниво на водата на Дунав, поради што најголемата хидроелектрана Ѓердап работи само со четвртина од својот капацитет, пренесува Хина.

Производството на електрична енергија од хидроелектраните во Србија е значително намалено поради неповолните хидролошки услови по целиот тек на Дунав. Министерката за рударство и енергетика, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ, изјави дека приливот на вода на Ѓердап во понеделник бил на историски најниско ниво од само 1.450 кубни метри во секунда. Таа додаде дека управувањето со нивото на водата е координирано со романската страна.

Ситуацијата е поповолна на Дрина, каде што реверзибилната хидроелектрана Перучац во вештачкото езеро на Тара има резерви од 140 гигавати. Според министерката, ова е „доволно за реакција во случај на непредвидени околности“.

Цените на електричната енергија на берзата се искачија на повеќе од 500 евра за мегават-час во понеделник, нивоа невидени од енергетската криза во 2022 година. Во производството, Србија се потпира и на термоцентралите на јаглен во Костолац и термоцентралата „Никола Тесла“ во Обреновац, која со четири единици произведува повеќе од половина од електричната енергија за домашниот пазар годишно.

Министерката Ѓедовиќ Хандановиќ рече дека сè што не е произведено ќе мора да се плати. „Затоа е потребно да се планира и следи ситуацијата колку што е можно повеќе, со потребната посветеност на сите вработени во енергетскиот сектор“, истакна таа.

Метеоролошките прогнози дополнително ја комплицираат ситуацијата во енергетскиот сектор. Црвен временски аларм е на сила за цела Србија во вторник поради температури кои се движат од 37 до 39 степени Целзиусови, особено на северот од земјата.

Топло време се предвидува до крајот на неделата, со максимални температури помеѓу 36 и 39 степени. Метеоролозите предупредија дека температурата што се чувствува при директна изложеност на сонце на врвот на топлотниот бран може да достигне 48 степени. Дури и на Златибор, напладне беа измерени 30 степени, а во наредните денови се очекува степен повисок.