Грција уапси 16 менаџери на барови и клубови поради прегласна музика

04/08/2026 18:25

Властите на грчките острови уапсија вкупно 16 менаџери на барови и клубови во текот на викендот поради пуштање музика над максималната законска граница, соопшти полицијата во понеделник.

Островот Родос, во југоисточниот дел на Егејското Море, се најде на врвот на листата со пет приведени лица, додека уште четворица беа приведени на островот Закинтос во Јонското Море, на другиот крај од Грција.

Апсења беа извршени и на Лефкада, исто така во Јонското Море, и на егејските острови Миконос, Сирос, Тинос и Наксос во островскиот ланец Киклади, како и на Кос во југоисточната група острови Додеканези.

Во соопштението на полицијата се вели дека акцијата била „дел од редовните инспекции за да се обезбеди квалитетот на животот и одржувањето на стабилна и безбедна средина за јавноста“. Ветува дека ќе продолжи со вакви проверки во текот на летната туристичка сезона.

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