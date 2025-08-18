Судир меѓу демонстрантите и полицијата пред просториите на владејачката Ликуд во Израел

По синоќешниот масовен митинг во Тел Авив за поддршка на заложниците стотици демонстранти се упатија кон блиското седиште на партијата Ликуд на премиерот Бенјамин Нетанјаху, каде што запалија логорски оган и се судрија со полицијата.

Снимките објавени на социјалните мрежи покажуваат како полицијата насилно ги потиснува демонстрантите кои удираат тапани и извикуваат антивладини пароли, објавува „Тајмс оф Израел“.

Претходно, израелската полиција соопшти дека синоќа околу 220.000 луѓе се собрале на Плоштадот на заложниците во Тел Авив и околните улици на протест организиран од Форумот на семејства на заложници и исчезнати.

Околу 150.000 луѓе се собраа на плоштадот, додека уште 70.000 се придружија на маршот, кој, заедно со членовите на семејствата на заложниците, започна од железничката станица Савидор до местото на собирање, објавува „Тајмс оф Израел“.

Во исто време, Форумот соопшти дека речиси 500.000 луѓе се собрале на Плоштадот на заложниците во Тел Авив и околните улици, барајќи владата да постигне договор за ослободување на заложниците што ги држат палестинските милитантни групи во Појасот Газа.

Во соопштението на Форумот се наведува дека „скоро 500.000 луѓе дојдоа да испратат јасна порака – целиот израелски народ сака ослободување на сите заложници и крај на војната“.

Форумот, исто така, објави дека околу еден милион луѓе учествувале во десетици протести низ целиот Израел во текот на денот.

„Семејствата на заложниците сакаат да му кажат на народот на Израел – ви благодариме! Отсега, ние ќе ја продолжиме нашата борба уште посилно. Останете со нас додека не се врати последниот заложник!“, рекоа од Форумот.

Собирот претставува завршница на масовните протести и штрајкови низ целата земја, со кои се изразува противење на одлуката на владата да ја прошири војната во Појасот Газа.