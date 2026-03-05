Средба Димитриеска Кочоска – Славески: Внимателно се следат надворешните ризици и влијанието врз макроекономските индикатори

Министерката за финансии, Гордана Димитриеска-Кочоска денеска оствари средба со гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, на која беа разменети мислења за спроведувањето на фискалната и монетарната политика и за одржување на стабилноста на финансискиот систем. Средбата е дел од континуираната координација помеѓу фискалната и монетарната власт.

Mинистерката се осврна на законската рамка со којашто се регулира работењето на финансискиот систем, посочувајќи дека е важно одржувањето на неговата стабилност, додека гувернерот, од своја страна, посочи на мерките што ги презема монетарната власт.

Димитриеска-Кочоска и Славески се осврнаа и на состојбите на глобално ниво. На средбата беше истакната важноста на континуираната координација помеѓу фискалната и монетарната политика, при што беше заеднички констатирано дека состојбата на домашната економија е стабилна, додека институциите продолжуваат внимателно да ги следат надворешните ризици и нивното потенцијално влијание врз макроекономските индикатори.