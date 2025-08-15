Соработничката на Епштајн со привилегии во затворот, адвокатот тврди дека е лага

Адвокатот на соработничката на Џефри Епштајн, Гилејн Максвел, ги негираше тврдењата дека е во можност да го напушти својот објект со минимално обезбедување за да присуствува на работните задачи.

Извештајот дека Максвел, која отслужува 20 години затвор за заговор со починатиот педофил за трговија и сексуално злоставување деца, добила привилегии за ослободување од работа, спротивно на федералните правила за сексуални престапници, го направи Алисон Гил, водителка на политичкиот подкаст „Таа напиша“ од Милер.

„Уште еден ден, уште една лажна гласина за Гилејн, наменета непотребно да ги разгори луѓето“, објави адвокатот на Максвел, Дејвид Оскар Маркус, на Икс.

Пишувајќи на својот блог, Гил тврдеше дека го добила безбедносниот резултат, нивото на притвор и кодот за префрлање на Максвел во федералниот затворски камп во Брајан, Тексас, каде што била префрлена од построг федерален затвор во Флорида откако разговарала со Тод Бланш, поранешен адвокат за кривична одбрана на Доналд Трамп и сегашен заменик-генерален обвинител.

„Она што се издвојува овде е нивото на притвор „НАДВОР“, кое ѝ овозможува да го напушти кампусот со минимално обезбедување за работни задачи; слично како што на Џефри Епштајн му беше дозволено да го напушти затворот како дел од договорот за љубов што го доби од Алекс Акоста, кој го напиша Алан Дершовиц“, напиша Гил.

Гил додаде дека нема потврда дека Максвел работела надвор од објектот во Тексас, но посочи дека ако е тоа случај, таа повторно би можела да добива привилегии што не им се нудат на други сексуални престапници.

Претходно беше објавено дека Федералното биро за затвори (BOP) се откажало од својата политика дека сексуалните престапници мора да бидат притворени барем во затвор со ниско ниво на обезбедување за да се олесни префрлањето на Максвел во порелаксиран федерален затворски камп со минимално обезбедување во Тексас.

Гил го бранеше своето известување откако беше прекорена од адвокатот на Максвел.

„Не сум пријавил дека Максвел го напуштила објектот поради работни задачи, но ако Маркус сака јавно да ги увери жителите на Брајан дека нема да го напушти објектот како што очигледно се одобрува ослободувањето, сигурен сум дека тие – и преживеаните на Максвел кои беа изоставени од овој процес во секој чекор – ќе бидат олеснети кога ќе го чујат тоа“, изјави Гил за Дејли Бист. „Исто така, би сакал да го прашам г-дин Маркус кој го одобрил ослободувањето.

Новинарот на MSNBC, Кен Диланиан, рече дека Максвел го добила потребното ослободување за да биде преместена во затворот во Тексас, додавајќи дека извор кој работи со BOP „никогаш не видел ова да се прави за сексуален престапник“.

Тој тврди дека пристигнуваат во услови на тековните шпекулации дека Трамп размислува да ѝ понуди помилување на Максвел во замена за нејзиното сведочење со надеж дека тоа би можело да го намали гневот и шпекулациите околу отстапувањето на неговата администрација од ветувањето да ги објави таканаречените досиеја на Епштајн.

Не секое правило очигледно се искривува во корист на Максвел. Според NBC, на британската позната личност ѝ е забрането да учествува во програма за затвореници за дресирање кученца како кучиња-помошници во затворот во Тексас поради нејзината пресуда за сексуален криминал со деца.

Маркус и БОП не одговорија веднаш на барањето за дополнителен коментар од Дејли Бист.