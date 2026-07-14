Сончево со температури до 36 степени

14/07/2026 07:15

Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен, а наместа долж Повардарието и во источните делови повремено засилен ветер од северен правец, соопшти Управата за хидрометеоролошки работи.

Минималната температура ќе биде во интервал од 11 до 21, а максималната ќе достигне од 30 до 36 степени.

Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 35 степени.

Според прогнозата на УХМР, во следните денови времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Од среда во попладневните часови ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.

Поврзани содржини

Во Битола започнува шестото издание на „Етно Македонија“, настапуваат млади музичари од целиот свет
Без струја корисниците на улицата „Тодор Чангов“ во Аеродром
Без вода корисниците од дел од улицата „Партениј Зографски“
Македонската и албанската полиција ќе спроведуваат заеднички патроли за превенција од шумски пожари
Роберт Милошески именуван за в.д. градоначалник на Општина Брвеница по смртта на Јовица Илиевски
Пожар кај Автобуската станица во Велес зафати шест возила, интервенираа пожарникарите
Обвинителите бараат Уставниот суд да одлучи за намалените плати
Данела повторно прашува до каде е предметот со дивоградбите во Чаир

Најчитани