И денеска многу топло – до 39 степени

03/08/2026 09:44
Фото: Б. Грданоски

 

Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала локална облачност. Минималната температура ќе биде во интервал од 9 до 19, а максималната од 33 до 39 степени.

Во Скопје ќе биде топло и ветровито. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 39 степени.

Топлиот бран од југ ќе продолжи до крајот на неделата кога дневната температура насекаде ќе биде над 33°C, а на некои места ќе надмине 40°C. Високи температури ќе се задржат и во текот на ноќните часови. 

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