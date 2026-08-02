Собраниска делегација ја пречека коњаницата во Крушево

02/08/2026 08:41

Потпретседателот на Собранието, Антонијо Милошоски, денеска, во рамки на
манифестацијата „10 дена Крушевска Република“ 2026, ја пречека коњаницата пред столбот
на Крушевската Република.

По пристигнувањето на коњаницата и формирањето на свечената поворка, собраниската
делегација, предводена од потпретседателот Милошоски, се упати кон Гумење, каде што
положи свежо цвеќе и им оддаде почит на истакнатите борци и дејци од македонската
историја.

Свежо цвеќе беше положено на гробот на Питу Гули, пред споменикот на Партизанските
гробишта, на гробот на Тоше Проески, пред Криптата на илинденските востаници и пред
бистата на Веле Марков.

Во собраниската делегација учествуваа и координаторот на Пратеничката група на ВМРО-
ДПМНЕ, Никола Мицевски, пратеникот Петар Ристески и генералната секретарка на
Собранието, Марина Димовска.

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