Денес ќе биде сончево и топло, температури до 39 степени

02/08/2026 08:21

Сончево и топло време ќе преовладува денеска во државава. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 9 до 18, а максималната ќе достигне од 33 до 39 степени.

Во Скопје, слично време со слаб ветер од променлив правец. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 38 степени.

Топлото време ќе продолжи и до крајот на следната недела кога дневните температури се очекува да го надминат 40-тиот степен. Синоптичарите најавуваат дека топлото време ќе се чувствува и во ноќните часови кога температурите ќе останат високи.

Поврзани содржини

Честитка од ДУИ за Илинден: Иднината не се гради со надмоќ и поделби
Собраниска делегација ја пречека коњаницата во Крушево
Македонија ги одбележува двата Илиндена – најзначајни настани за македонската државност
Апел до дебрани да ја користат водата одговорно, има населби кои се соочуваат со недостиг
Почина Исмаил Боја, почесниот претседател на Сојузот на Македонците со исламска религија
Зголемена фреквенција на граничните премини, на некои се чека и повеќе од еден час
Дојран преполн пред Илинден – колони на границите, плажите и шеталиштето полни со туристи
Доделени 47 нови социјални станови во Дебар

Најчитани