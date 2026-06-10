Сонцето ќе „исчезне“ повеќе од шест минути. Еве кога се очекува спектаклот

Целосното затемнување на сонцето што ќе се случи на 2 август 2027 година се најавува како еден од најважните астрономски настани на векот. Ќе биде видливо од делови од Европа, Африка и Блискиот Исток, а во најповолната точка, целосноста ќе трае дури шест минути и 23 секунди.

Ова е најдолгото целосно затемнување на сонцето во 21 век. Најдолгата фаза на целосен мрак се очекува во близина на египетскиот град Луксор, поради што Египет веќе се издвојува како едно од најпосакуваните места за набљудување.

Должината на затемнувањето е резултат на многу поволната положба на Земјата, Месечината и Сонцето. Месечината потоа ќе биде близу перигеј, или точката во која е најблиску до Земјата, па ќе изгледа малку поголема на небото. Во исто време, Земјата ќе биде близу афел, нејзината најоддалечена точка од Сонцето, поради што Сонцето ќе изгледа малку помало. Оваа комбинација ќе ѝ овозможи на Месечината да го блокира дискот на Сонцето подолго време.

Патеката на целосно затемнување ќе биде широка околу 258 километри и ќе се протега од Атлантскиот Океан, преку Гибралтарскиот Проток, до Индискиот Океан. Целосното затемнување ќе биде видливо од јужна Шпанија, северно Мароко, Алжир, Тунис, Либија, Египет, Саудиска Арабија, Јемен и Сомалија.

Делумното затемнување ќе биде видливо од многу поширока област, вклучувајќи ги речиси цела Европа, Африка и Блискиот Исток. За многу набљудувачи, ова ќе биде можност да се види барем дел од феноменот, иако најимпресивната глетка се очекува во рамките на тесната патека на целосно затемнување.

За време на целосно затемнување, денот накратко се претвора во самрак, температурите паѓаат, сенките стануваат поостри, а најсјајните ѕвезди и планети може да се појават на небото. Кога Месечината целосно го блокира Сонцето, короната на Сонцето, надворешниот слој на атмосферата на Сонцето, станува видлива, појавувајќи се како светла прстен околу темниот диск на Месечината.