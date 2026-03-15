СиП го зголеми кредитниот рејтинг на Хрватска од А- на А

Агенцијата за оценување на кредитниот рејтинг, Стандард и Пурс (S&P). го зголеми долгорочниот кредитен рејтинг на Хрватска во странска и локална валута од „A-“ на „A“, со стабилна перспектива.

Според агенцијата, континуираните реформи и инвестиции, поддржани од Механизмот за закрепнување и отпорност на ЕУ и претстојното членство во ОЕЦД, продолжуваат да ја зајакнуваат економската отпорност на Хрватска и долгорочните перспективи за раст.

СиП прогнозира стабилен раст на БДП, во просек од 2,7 проценти годишно во периодот 2026-2029 година.

Дефицитот на тековната сметка на Хрватска се финансира од приливи кои не создаваат долгови, вклучувајќи странски директни инвестиции и грантови од ЕУ, соопшти СиП.

Реформите ќе продолжат

Стабилната перспектива, додаде агенцијата, ја одразува рамнотежата помеѓу отпорниот економски раст на Хрватска и дефицитот на тековната сметка, кои остануваат изложени на туризмот и глобалната неизвесност.

СиП очекува спроведувањето на економските реформи да продолжи, а фискалните дефицити да останат умерени.

Надградбата, се вели во извештајот, ги одразува очекувањата дека хрватските политики ќе продолжат да ја поддржуваат економската отпорност преку одржлив раст на приходите и подлабока интеграција со ЕУ.

Клучните препорачани мерки вклучуваат зајакнување на судскиот систем, подобрување на образованието, подобрување на здравствената заштита и одржување на економскиот раст. Исто така, се препорачува продолжување на диверзификацијата и проширувањето на извозната база, со дополнително зајакнување на долгорочната отпорност на земјата на надворешни шокови.

СиП прогнозира дека економскиот раст на Хрватска ќе изнесува просечно 2,7% во 2026-2029 година, по растот од 3,2% во 2025 година.

Ниско ниво на изложеност кон САД

Туризмот, закрепнувањето на извозот и фондовите на ЕУ ќе го поддржат економскиот раст. Според нас, американските царини би можеле да создадат ефекти на прелевање врз Хрватска преку нејзините клучни трговски партнери од ЕУ, бидејќи директната изложеност на Хрватска кон САД е релативно ниска, се вели во извештајот.

Силните страни на Хрватска вклучуваат одржување на силна фискална и надворешна рамнотежа и придобивките од членството во еврозоната, кои ја зајакнуваат монетарната позиција на земјата.

СиП, исто така, прогнозира дека трендовите на платите и инфлацијата веројатно ќе продолжат да ги надминуваат оние во поголемите земји-членки на еврозоната во следните неколку години.

Приватната потрошувачка ќе има корист од високиот раст на платите и континуираното закрепнување на надворешната побарувачка, се вели во него.

Туризмот, според агенцијата, ќе остане клучен двигател на растот, но очекува политиките – првенствено поддржани од Инструментот за закрепнување и отпорност на ЕУ и претстојното пристапување кон ОЕЦД – да создадат можности за инвестирање во инфраструктурата, енергијата и дигитализацијата, потенцијално зголемувајќи го продуктивниот капацитет на економијата.

СиП, исто така, верува дека „политичкиот континуитет е позитивен фактор за моментумот на реформите“.

Додаде дека Хрватска презема чекори за справување со намалувањето на населението, „структурен предизвик што се појави со пад на населението од приближно десет проценти од 2009 до 2022 година“. Се вели дека емиграцијата полека се намалува, а имиграцијата малку се зголемува. (Извор: СЕЕбиз)