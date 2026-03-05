Синот на украински тајкун киднапиран, мачен и распарчен на Бали

Распарчени делови од тело пронајдени на Бали му припаѓаат на синот на богат украински бизнисмен кој бил киднапиран, мачен и убиен во неуспешен обид за откуп на индонезискиот остров. Се верува дека станува збор за 28-годишниот Игор Комаров, чија отсечена глава е пронајдена со други екстремитети, објавува „Њујорк пост“.

Киднапирање во воен стил

Украинскиот турист Игор Комаров бил нападнат и киднапиран на 15 февруари додека возел скутер во Џимбаран, крајбрежна област на Бали популарна кај руските и украинските државјани. Киднапирањето го извршила група мажи во конвој од возила, во операција што личела на воена операција.

Комаров бил на Бали со својата девојка, Јеа Мишалова, инфлуенсерка со речиси 200.000 следбеници на Инстаграм. Се шпекулира дека нејзината објава за Денот на вљубените, со фотографија од Комаров и пораката „Ј**в*к 14 февруари, те сакам секој ден“, можеби ненамерно им ја открила неговата локација на киднаперите.

Мотив за изнуда

Комаров е син на Олександр Петровски, попознат по прекарот „Нарик“, моќен и контроверзен бизнисмен од Дњепарк. Локалните медиуми пишуваа за неговото огромно влијание во бизнисот, врските во високата политика и наводните врски со криминалното подземје на градот.

Сепак, Петровски никогаш не е осуден за никакво кривично дело. Кратко по киднапирањето, се појави видео на кое Комаров, со видливи повреди и модринки под очите, го моли својот татко да им плати на киднаперите 10 милиони долари.

Во видеото, снимено под очигледна принуда, Комаров тврди дека киднаперите, наводно членови на украински криминален клан, го организирале киднапирањето за да вратат 10 милиони долари што неговиот татко им ги украл во бизнис зделка.

Порака од заробеништво

На снимката, чија автентичност сè уште ја проверува полицијата, Комаров очајнички му се обраќа на својот татко. „Мамо, тато, ве молам помогнете ми. Ги украдовте тие десет милиони што ги бараат, вратете им ги парите, ве молам“, вели Комаров. „Ќе им ги вратам сите на луѓето од кои ги зедовте парите.

Веќе ми отсекоа некои од екстремитетите, нозете ми се скршени, ме удрија во градите. На лекови сум, повеќе немам екстремитети“, рече тој на украински, држејќи го она што изгледаше како преврзан и крвав отсек од левата рака. Во раскинат, триминутен монолог, тој додаде: „Инфекцијата наскоро ќе започне. Едноставно умирам.

Ве молам, ова е многу сериозна организација, помогнете ми. Никој не може да ме најде. Штом десетте милиони ќе бидат на нивните сметки, веднаш ќе ме пуштат. Ве молам. Ниеден гангстер нема да ви помогне, ниедна полиција.“

Полициска истрага

Следејќи го GPS сигналот на едно од изнајмените возила што се користеле во киднапирањето, полицијата стигнала до луксузна вила во Табанан, каде што Комаров наводно бил држен и мачен. Вилата била празна, но полицијата го пронашла мобилниот телефон и чантата на жртвата, како и траги од крв што се совпаѓале со оние во возилото.

Приказната доби пресврт на 27 февруари, кога полицијата пронајде отсечени делови од човечко тело – глава, десна нога, горен дел од градите, бутови и внатрешни органи – на устието на реката Вос, околу 30 километри од Табанан. Форензичката анализа покажа дека деловите од телото му припаѓале на човек кој починал приближно три дена пред да бидат пронајдени.

Идентификација и апсење на жртвата

Додека се чека конечна потврда со ДНК анализа, мртовечникот изјави за News.com.au во недела, 1 март, дека тетоважите на пронајдените делови од телото се делумно во согласност со оние на Комаров. „Врз основа на карактеристиките на черепот, можам да кажам дека тој е од кавкаско потекло“, додаде мртовечникот.

Во меѓувреме, полицијата уапси странски државјанин со иницијали CH, кој ги изнајмил возилата користејќи лажен пасош. Шест други странци – RM, BK, AS, VN, SM и DH – се именувани како осомничени. Се верува дека четворица избегале од Бали, додека двајца сè уште се кријат во Индонезија. Сите се предмет на црвени потерници на Интерпол.

Влијание врз туризмот

Бруталниот злостор веќе влијае на перцепциите за безбедноста на Бали. Според анализата на технолошката платформа Meyki, случајот со киднапирање и убиство предизвикува загриженост кај патниците. „Случајот со киднапирање на Бали може да го зголеми перцепираниот ризик кај австралиските патници и семејства.

Авиокомпаниите, агентите и осигурителите внимателно го следат расположението предизвикано од вакви инциденти. Краткорочни бранови на откажувања или барања за полиси за осигурување се можни по вестите со висок профил“, се вели во нивната анализа.