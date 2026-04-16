Симон Трпчески со два ексклузивни концерти во Охрид и Битола во август

16/04/2026 11:39
 

Македонската публика ќе има можност да присуствува на две исклучителни вечери со еден од најценетите уметници од нашата сцена, Симон Трпчески.

Пијанист со богата меѓународна кариера, настапи на најпрестижните концертни сцени и соработка со врвни светски оркестри, Трпчески е уметник чиј израз одамна ја надминува локалната рамка и е препознаен од публиката ширум светот.

Ова лето, тој ќе одржи два концерти на две од највпечатливите сцени во земјава:

 13 август – Антички театар, Охрид

 14 август – Хераклеа, Битола

Античкиот театар во Охрид, како еден од најзначајните културно-историски локалитети, ќе понуди амбиент во кој секоја нота добива нова димензија. Во овој простор, каде што историјата и уметноста се испреплетуваат, концертот на Трпчески ќе прерасне во доживување што ги надминува границите на класичниот настап.

Веднаш потоа, на 14 август, магијата продолжува во Хераклеа во Битола – сцена која со својата акустика и атмосфера создава уникатно музичко искуство под отворено небо. Двете вечери носат различен амбиент, но исто ниво на уметничка вредност и емоција.

Овие два концерти претставуваат ретка можност публиката во Македонија да доживее уметник од светски ранг во автентичен, отворен и исклучително инспиративен амбиент.

Билетите се достапни преку продажната мрежа на: www.kupikarta.com, Розе Веро 2, ЈК травел во Бисер и ЈК Травел Дајмонд.

