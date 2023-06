(Видео) Силни ветрови во Кина фрлаа луѓе во воздух

Во саботата, на 11 јуни, градот Јичанг во провинцијата Хубеи го зафати силно невреме и силен ветер. На видеата што се појавија на социјалните мрежи, се гледа како ветрот ја откорнува надворешната тенда на ресторан во округот Јилинг, пишува Dimsum Daily.

WARNING, DISTURBING CONTENT: Watch powerful winds blow away an entire restaurant in Hubei, China. pic.twitter.com/DufxGzgfh9

— Insider Times (@Insider_Times) June 14, 2023