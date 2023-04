Силен земјотрес го погоди островот Суматра во Индонезија

Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар денеска кај индонезискиот остров Суматра регистрираше силен земјотрес со јачина од 6,2 степени според Рихтеровата скала.

Епицентарот на земјотресот бил на 67 километри од градот Падангсидемпан, на длабочина од 91 километар.

Засега нема информации за евентуални жртви или материјална штета.

⚠Preliminary info: M6.4 #earthquake (#gempa) about 80 km SW of #Padangsidempuan (#Indonesia) 4 min ago (local time 21:59:43). Updates at:

