Шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто изјави дека важноста на претстојната средба меѓу американскиот и рускиот претседател „може да се види од Месечината“, но дека ЕУ се обидува да ја саботира.

„Ја повторив позицијата на Унгарија дека решението за војната во Украина не е на фронтот, туку на преговарачката маса. Американско-рускиот договор дава најголема шанса за мир, поради што Унгарија ја поздравува и со нетрпение ја очекува претстојната средба меѓу двајцата претседатели“, рече Сијарто во објава на Фејсбук.

Тој нагласи дека Унгарија постојано се залага за прекин на огнот, мировни преговори и зачувување на дипломатските канали, дури и кога, како што изјави, тоа беше цел на европските и американските политички лидери.

„За жал, мораме да констатираме дека политичарите од Европската Унија кои се залагаат за војна го користат секој преостанат ден до петок за да го поткопаат патот кон мирот и да го спречат успехот на средбата меѓу Трамп и Путин“, предупреди шефот на унгарската дипломатија.

Сијарто заклучи дека Унгарија е заинтересирана за успех на средбата на највисоко ниво, дека ќе ја обезбеди целата потребна поддршка и дека ќе вложи максимални напори за да ги спречи обидите од Брисел да ја нарушат или отежнат средбата.