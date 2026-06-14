Швајцарците го отфрлија предлогот државата да запре на 10 милиони

Швајцарците го отфрлија предлогот за ограничување на нивното население на 10 милиони, при што гласачите ја ставија економската стабилност и врските со Европската унија над загриженоста за имиграцијата, според прелиминарните резултати од референдумот, објави Ројтерс.

Прелиминарната проценка објавена од националниот радиодифузер ЕРФ покажа дека околу 45 проценти од гласачите го поддржале предлогот, додека 55 проценти биле против.

Референдумот, кој е спореден со гласањето на Велика Британија за „Брегзит“ во 2016 година, ги загрижи бизнисите поради загриженоста дека би можел да го прекине слободното движење на работниците меѓу Швајцарија и ЕУ, нејзиниот главен трговски партнер.

Предлогот, поддржан од десничарската Швајцарска народна партија, би го ограничил населението на 10 милиони до 2050 година, а доколку населението остане над тој праг две години, Швајцарија ќе го прекине договорот за слободно движење со ЕУ.

Урс Биери од агенцијата за анкети ГФС Берн рече дека предлогот е отфрлен бидејќи иако многу луѓе се загрижени за растот на населението, тие не се убедени од планот и се загрижени за можните несакани ефекти. „Од самиот почеток, тоа беше претставено како иницијатива за хаос. Гласачите беа загрижени за негативните последици за односите на Швајцарија со ЕУ и за пазарот на трудот“, рече тој. „Луѓето се загрижени и за работи како што е доволно работници за нега и здравствени работници. Исто така, постои чувство дека во сегашната меѓународна ситуација не е разумно мала земја да го прави ова“, додаде Биери.