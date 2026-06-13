Швајцарците гласаат дали да го ограничуваат бројот на населението на 10 милиони

Швајцарија, богата земја која историски го прифаќа слободното движење и странските инвестиции, ќе гласа дали да го ограничи своето население – и да ги ограничи мерките за имиграција за да го стори тоа.

Референдумот в недела доаѓа откако населението во земјата се зголеми за 10 отсто во 10-те години до крајот на 2025 година, кога изнесуваше нешто повеќе од 9,1 милион. За прв пат, земјата имаше повеќе луѓе над 65 години отколку под 20 години. Нето миграцијата и стапката на наталитет паднаа минатата година.

Релативно ниското оданочување помогна Швајцарија да стане дом на глобалните конгломерати како што се гигантот за стока за широка потрошувачка Нестле, фармацевтскиот „тешкаш“ Новартис и други мултинационални компании во финансии, луксузни стоки и технологија. Има една од највисоките концентрации на милијардери во светот и многу посилна стапка на БДП по глава на жител од многу други развиени економии.

На крајот на 2024 година, 41 отсто од населението имало „мигрантско потекло“, термин кој се применува на имигрантите и нивните деца родени во Швајцарија, според официјалните бројки, кои исто така покажуваат дека 32,5 отсто од постојаните жители на земјата се имигранти од првата генерација. Се проценува дека 1,4 милиони граѓани на ЕУ живеат во Швајцарија, што сочинува околу 16% од населението на земјата. Дополнителни 340.000 граѓани на ЕУ ја минуваат границата секој ден за да работат таму.

Неодамнешната анкета покажа дека 52% од испитаниците би ја отфрлиле границата на населението, додека 45% би биле за.

Како би функционирало ограничувањето на населението?

Но, доколку гласачите го поддржат предлогот за ограничување на населението, Федералниот совет и парламентот на земјата ќе мора да воведат мерки за ограничување на растот на населението до 2050 година.

Системите за имиграција ќе бидат затегнати доколку населението надмине 9,5 милиони во секое време во следните 24 години, а програмите за азил и обединување на семејствата ќе бидат првите што ќе се соочат со намалувања. Иницијативата за слободно движење на Швајцарија со Европската унија, исто така, потенцијално може да заврши ако населението се искачи над прагот од 10 милиони.

Швајцарија е дел од Шенген зоната за патување без граници, заедно со многу големи економии на ЕУ. Блокот и земјата, исто така, имаат договор за слободно движење на меѓусебните граѓани, дозволувајќи им да живеат и работат меѓусебно на територии, под услов да имаат работа или друг извор на приход.

Швајцарската десничарска партија СВП ги повикува гласачите да „испратат јасен сигнал“ до креаторите на политиката да го запрат, како што го нарекува „прекумерниот“ раст на населението.

Во изјавата минатата недела, СВП рече дека гласањето за ограничувањето на населението сепак ќе им овозможи на 40.000 луѓе годишно да се преселат во Швајцарија, но пратеникот Пјеро Маркези рече дека растот на населението предизвикува проблеми за јавните услуги, платите, кириите, образованието и пазарот на труд.

Компаниите со седиште во Швајцарија тврдат дека наметнувањето значителни имиграциски ограничувања ќе ја наруши конкурентската предност на земјата и ќе ја оптовари нејзината економија, која се соочува со слаб раст, раст на валутата, дезинфлација и тарифниот режим на американскиот претседател Доналд Трамп.

Economiesuisse – трговско тело кое ги вбројува Amazon Web Services, Roche, Google и Johnson & Johnson меѓу своите 100.000 членови – се противи на иницијативата за ограничување на населението.

Главниот економист Рудолф Минш во изјава испратена по е-пошта за Си-Ен-Би-Си рече дека просперитетот на Швајцарија зависи од „отвореноста, иновативноста и силните економски односи со Европа“.

„Разбираме дека загриженоста за домувањето, инфраструктурата и растот на населението мора да се сфати сериозно и овие предизвици бараат прагматични политички решенија“, рече тој.

„Ригидните ограничувања за имиграцијата не се вистинскиот одговор, особено ако ризикуваат да ги поткопаат билатералните договори со Европската унија, кои се од централно значење за швајцарската економија.

Минш додаде дека Швајцарија се потпира на висококвалификувани странски работници, особено во секторите како што се фармацевтските производи, технологијата и здравството.

„Големите ограничувања на имиграцијата би ги ослабнале иновациите, растот и конкурентноста, а истовремено ќе им отежне на компаниите да привлечат меѓународни таленти“, рече тој.

Во разговор со Каролин Рот од Си-Ен-Би-Си на швајцарскиот економски форум минатата недела, извршниот директор на Нестле, Филип Навратил, опиша колку земјата е привлечна за странските инвеститори, додавајќи: „Важно е овие услови во Швајцарија да се задржат“.

„Не смееме да го земеме здраво за готово; тоа е создадено со многу напорна работа и подготвеност да се спроведат реформи“, додаде тој.

Тој рече дека неговата компанија има девет фабрики, три истражувачки центри во земјата и „поголемиот дел од нашето истражување и развој сè уште се одвива во Швајцарија – тоа е случај веќе 160 години“.

„Сигурноста се наоѓа во Швајцарија, бидејќи квалитетот постои во Швајцарија, затоа што талентот постои во Швајцарија, затоа што Швајцарија создаде и воспостави рамковни услови кои се едноставно атрактивни за една глобална компанија“, додаде тој.

На истата конференција, извршниот директор на УБС, Серџо Ермоти, изјави дека е загрижен за „екстремните иницијативи“.

„30% од луѓето родени во странство живеат во Швајцарија, скоро како во Австралија, двојно повеќе отколку во Германија“, рече тој. „И тоа води до одредена фрустрација во општеството. Но, тоа не е начин да се реши проблемот“.

УБС е еден од најголемите работодавци во Швајцарија, со околу 33.500 вработени со седиште во земјата.

Жоао Б. Дуарте, професор по економија на португалското училиште за бизнис и економија „Нова“, изјави за Си-Ен-Би-Си во е-пошта дека ограничувањето на населението може да го оштети кредибилитетот на Швајцарија на различни начини.

„Ако компаниите веруваат дека пристапот до европска работна сила може да стане понеизвесен, инвестициските одлуки може да се променат долго пред да се достигне законскиот потег“, изјави тој за Си-Ен-Би-Си.

Дуарте рече дека излегувањето на Велика Британија од ЕУ „нуди корисно предупредување. Крајот на слободното движење не создаде непречен премин кон самоодржливост на домашната работна сила. Создаде недостиг, проблеми со вработувањето и повисоки трошоци во секторите кои се потпираа на флексибилни работници од ЕУ“.

Тој додаде дека ЕУ е главен трговски партнер на Швајцарија, а слободното движење е поврзано со поширока билатерална рамка што им дава на швајцарските компании привилегиран пристап до европските пазари.

„Ако гласот „за“ на крајот ја принуди Швајцарија да го раскине договорот за слободно движење, притисокот нема да биде ограничен само на миграциската политика. Тој би можел да се прошири на целиот економски однос меѓу Швајцарија и ЕУ“, рече Дуарте.