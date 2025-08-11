Што навистина сака Бенјамин Нетанјаху?

Во петок, владата на Бенјамин Нетанјаху одобри план Израел да ја преземе контролата врз Газа, каде што сега живеат околу еден милион Палестинци – околу половина од населението во цела Газа. Многумина се принудени да се засолнат таму бидејќи израелската војска ја презеде контролата врз седумдесет и пет проценти од остатокот од територијата.

Планот на Нетанјаху, за кој тој вели дека е неопходен за „елиминирање на Хамас“, е спротивставен од голем дел од израелското воено раководство, па дури и од голем број центристички и централнодесничарски политичари. Но, се чини дека тој е решен да ја продолжи израелската војна во Газа, делумно за да ја задржи поддршката на крајнодесничарските членови во неговиот кабинет, кои отворено зборуваа за нејзино преселување и поттикнување на палестинските жители да „емигрираат“.

Вистинска инвазија на градот Газа можеби нема да се случи со денови или недели, ако воопшто се случи – има некои шпекулации дека заканата од инвазија е преговарачка тактика за да се натера Хамас да ги ослободи преостанатите дваесетина живи заложници кои сè уште се држат во Газа. Но, ако инвазијата продолжи, речиси сигурно е дека ќе ја влоши ужасната хуманитарна ситуација. Од саботата, според Министерството за здравство на Газа, двесте и дванаесет жители на Газа умреле од глад од почетокот на војната, а оние што останале се соочуваат со влошување на хуманитарната криза. Вкупниот број на жртви кај Палестинците сега е повеќе од шеесет илјади.

Амос Харел, аналитичар за одбрана во Хаарец, анализираше што навистина сака Нетанјаху со засилување на војната, дали има планови за повторно населување на Газа со израелски доселеници и како се променил Нетанјаху од почетокот на војната.

Што конкретно воено предлага Нетанјаху и што го прави ова толку агресивен чекор?

„Секогаш постои прашањето што всушност мисли Нетанјаху. Тој не го мисли она што го кажува, и не го кажува она што го мисли – па затоа понекогаш е тешко да се сфати. Она што го кажува гласно е дека ова е начин конечно да се победи и уништи Хамас и бидејќи сета надеж е изгубена во врска со преговорите за договор за заложници, правилното нешто што треба да се направи е да се продолжи со воениот притисок врз Хамас. Значи, она што тој го предлага е повторно окупирање на градот Газа, нешто што Израел не го направил од првите месеци од војната. И потоа овој пат тој тврди дека, ако го истиснат населението од градот Газа, а потоа конечно се справат со милитантите на Хамас таму, тоа постепено ќе доведе до пораз на Хамас и некако, на чудесен начин, заложниците исто така ќе бидат ослободени“, вели Харел.

Значи, ги истиснувате луѓето, а Хамас останува, а потоа го победувате Хамас? Не е ли таа идеја слична на она за што зборуваше Нетанјаху претходно, а не функционираше? Дали има нешто ново тука?

„Не сум голем обожавател на Нетанјаху и мора да признаеме дека претходните обиди за преземање градови не ја постигнаа целта за уништување на Хамас, како што тврдеше тој. Но, ако погледнете што се случи во Кан Јунис и во Рафа, Израел го истисна населението речиси целосно. Тоа се случи доста брзо. Се сеќавате дека имаше жестока дебата помеѓу администрацијата на Бајден и Нетанјаху за Рафа, а сепак Израел го истисна населението и уби многу милитанти на Хамас таму. Дали овој пат ќе се случи нешто различно? Не мислам така.

Главната разлика помеѓу тогаш и сега е што Хамас повеќе не е воена организација. Порано имаше хиерархија. Имаше тесни мрежи за команда и контрола. Имаше луѓе на чело кои ги донесуваа одлуките и така натаму. Ова повеќе не е случај. Она што сега го имате е терористичка организација која користи герилски методи. Повеќето од нејзините водачи беа убиени. Повеќето од нејзините борци се или повредени или мртви. Сега имаат замени кои се помлади, понекогаш деца кои добиваат основна обука и се испраќаат на фронтот. Како да се победи таква организација? Нема момент на Иво Џима.

Моето сомневање е дека тој всушност не го бара тоа. Она што го интересира, за неговиот политички опстанок, е продолжување на војната. Тоа е најдобриот изговор да не прави ништо друго на домашен терен, вклучително и да не започне независна истрага за 7 октомври. Неговото судење за корупција веројатно би било одложено ако има бурни борби. [Опозициските политичари повикаа на комисија која ќе ги испита безбедносните и разузнавачките неуспеси на 7 октомври. Нетанјаху ја отфрли идејата, велејќи дека таа ќе биде однапред одредена и предупреди за улогата на „длабоката држава“.] И екстремните, месијански десничарски партии би биле задоволни со нов обид за окупирање на Појасот Газа. Значи, во суштина, тие го пробаа ова на други места во други точки од војната, и тоа го извлече населението, и покрај хуманитарните последици. Тие исто така уништија цели градови“.

Но, дури и ако Израел уби многу борци на Хамас и дополнително го ослаби неговиот синџир на команда, а неговата структура всушност не постои, сепак ја имате оваа организација која во суштина регрутира нови луѓе од населението, дури и без синџир на команда.

„Да, секако. Хамас ги промени правилата на играта. И, ако не се прилагодите на поинаквата игра, тогаш целата дискусија за уништување е речиси бесмислена. Повторно, не се борите против армија на терор, така да се каже. Се борите против нова организација или поинаква верзија на организација која не е премногу загрижена за жртвите, за уништувањето, за надземното население и неговото страдање. И, дури и ако има лидери, тие имале бројни лидери од почетокот на војната. Другите беа убиени од Израел“.

Она што го опишувате изгледа како бунт, нешто што бара некаков вид политичко решение.

„До одреден степен, да. И покрај сите мои критики за политиките на Нетанјаху, не можам да го избегнам фактот дека тука се бориме против доста голем непријател. Тоа не е сила за која лесно можете да размислувате или која се однесува според истата логика што ја применува Израел“.

За која логика зборувате?

„Тоа е добро прашање. Логиката е дека, ако Израел примени доволно воен притисок, тогаш сигурно ќе попуштат бидејќи не би било логично да продолжат да се спротивставуваат. Ова не е правилниот начин. Ова не е начинот на кој функционира Хамас. Тие имаат екстремна џихадистичка идеологија и мислам дека за нив повеќе се работи за долгорочни цели, а не толку за сегашноста. Ако Појасот Газа биде уништен, тоа не значи дека нивниот нов лидер ќе почувствува некаков вид каење и ќе одлучи да престане“.

Постојано читам дека овој последен поттик од Нетанјаху е непопуларен во Израел, а исто така дека Нетанјаху е политичко животно, што на површина е малку контрадикторно, но претходно велевте дека тоа би можело да го одржи на власт. Што мислевте?

„ Сите анкети на јавното мислење од почетокот на војната покажуваат длабока недоверба кон Нетанјаху и покажуваат дека тој би изгубил ако сега се одржат избори. Повеќето луѓе поддржуваат договор за заложници и плаќаат некоја цена за да ги вратат, вклучително и ослободување на сите затвореници на Хамас во израелските затвори. Исто така, постои доста стабилно мнозинство за независен истражен комитет на 7 октомври, што е исклучително важно бидејќи на крајот веројатно ќе ја покаже одговорноста на Нетанјаху. Но, за тој да се соочи со избори, потребно е гласање за недоверба. Она што тој го прави подобро од кој било друг е да ја одржи својата коалиција со какви било средства. Тој има доста стабилно мнозинство во Кнесетот, и покрај тоа што е исклучително непопуларен. За да ја одржи таа ситуација, она што му треба е да ги задоволи своите партнери.

И потоа, секако, ги имате двете екстремно десничарски партии предводени од Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрих, а она што тие го сакаат е исто така јасно.Тие не само што сакаат да ја добијат војната; тие сакаат целосно уништување на Газа. Тие го сакаат она што го нарекуваат „доброволна емиграција“, што всушност е присилна емиграција откако го направија животот неподнослив за секој Палестинец во Газа, и сакаат да ги обноват еврејските населби. Досега е прилично јасно дека овие политичари се подготвени заложниците да бидат убиени од Хамас. Тоа не им е важно“.

Дали мислите дека Нетанјаху сака да ги врати назад населбите во Газа?

„Мислам дека Нетанјаху сака политички да преживее. Мислам дека, ако беше можно да има присилна емиграција на Палестинците, а во исто време тој и Израел да преживеат, тој би го сакал тоа. Но, мислам дека е многу поостроумен од тоа и разбира дека ова е исклучително тешко да се постигне и дека меѓународната реакција би била огромна. Затоа, тој не бара една цел. Секогаш има неколку топки во воздух и тој одлучува во последен момент кој пат на дејствување е подобар за него за да преживее. Но, преживувањето е пред сè друго“.

Тој потекнува од познато десничарско семејство. Целата своја кариера ја поминал во десницата и е пријател на еврејските населби. Тој топло го поздрави предлогот на Доналд Трамп, кој, колку и да не го сфатите сериозно, во суштина би ги принудил Газанците да се иселат од Газа за да создадат нова „ривиера“ и да доведат до она што замислувам дека би било некакво израелско присуство таму. Зошто да не веруваме дека Нетанјаху може да го посакува и овој исход, дури и ако нема да го стори тоа преку ноќ?

„Значи, постои тековна дебата за тоа. Дали е сè внимателно испланирано? И некои од неговите поддржувачи тврдат дека е така и опишуваат наратив што започнал на 8 октомври. Нетанјаху во тоа време одржа говор каде што рече дека ќе го промени Блискиот Исток. И тие ќе ви кажат: Па, тој го постигна сето тоа. Го победи Хамас. Го уништи Хезболах во Либан. Конечно го уништи нуклеарниот план на Иран. Сè беше однапред испланирано. Други луѓе мислат дека тој претежно игра по слух, дека импровизира по патот за да преживее.

Но, моето чувство, долго време, не е дека тој нема поим, туку дека многу од ова е за нагаѓање и обид за преживување по секоја цена. Тој е десничар. Тој не сака решение со две држави. Цел живот се бореше против тоа. Но, тој исто така рече дека не поддржува враќање на населбите во Газа. И никогаш не бил емотивен во врска со населбите. Никогаш не размислувал да се пресели таму или нешто слично. Тоа е многу различно од линијата што ја заземаат Смотрич и компанијата. Па мислам дека тој импровизира повеќе од сè друго“.

Што е со идејата дека, кога сакате средства, понекогаш сакате и цел?

„Може да се случи. Не би го игнорирал тоа – особено ако ги држи Смотрич и другите покрај себе.

Велите дека нема јасна намера за изградба на населби. Но, многу е тешко да се читаат приказни за нивото на глад во Газа и да не се верува дека израелската влада не сака да дозволи доволно храна и помош да стигнат до луѓето од Газа, децата од Газа…

„Можеби ова зборува за моите граници како набљудувач, бидејќи јас сè уште сум Израелец, патриот и така натаму. Моето чувство е дека ова не е намерно гладување планирано цело време. Значи, ситуацијата, се разбира, е многу, многу тешка. Се навраќа на целата работа со Хуманитарната фондација Газа која се преправа дека е американска, но всушност има многу Израелци – и луѓе кои не му биле непознати на Нетанјаху – вклучени во тоа. Но, беше многу, многу јасно дека нема начин ова да функционира. Беше јасно дека ова беше апсолутно луд план што не можеше да ги задоволи потребите во Газа. И запомнете, денот [кога беше распореден планот за помош на ХФГ) Смотрич твитна дека денес започнува поразот на Хамас. Таканаречената логика зад тоа беше дека Хамас ограбувал поголем дел од помошта што доаѓала претходно, заработувал пари од неа, ја продавал, ја препродавал за одредена цена и со тоа се грижел за своите борци. [Тајмс објави дека израелските претставници приватно признаваат дека Хамас систематски не ја ограбувал помошта на Обединетите нации. Ројтерс откри дека извештајот на УСАИД не открил „никакви докази за систематска кражба“ од страна на Хамас на хуманитарна помош обезбедена од САД]“.

Значи, она што го опишувате е случаен план?

„Тие беа свесни за ужасниот ризик, дури и ако намерно не ги изгладнуваат луѓето. Се чини дека не им е гајле.Тоа е и мое сомневање. И не видовте многу сочувство меѓу израелските лидери за гладувањето. Дури кога светот се разбуди, ова конечно стана криза за владата“.

Како Израелците се чувствуваат во врска со војната, освен важноста на враќањето на заложниците дома? Се зборува дека војната не била вистинска за Израелците бидејќи медиумите, со исклучок на вашиот весник, не се фокусирале навистина на човечките трошоци од неа. Дали сметате дека постои желба да се заврши војната, освен желбата да се постигне договор за заложниците? Или бројот на жртви на Газа воопшто не е на прво место во умовите на луѓето?

„Прво, сите ние сме многу одвоени од реалноста во Газа, како што ја опишуваат меѓународните медиуми. Ако го погледнете известувањето на израелските телевизиски станици и така натаму, тоа е многу, многу ограничено. Сликите понекогаш се цензурирани и таму нема многу дискусија. И тоа датира од 7 октомври. Сите сè уште го живеат 7 октомври. Сè уште има тагување и немање никаква емпатија за она што се случува на друго место. И тоа не се промени многу изминатиот месец. Израелците од левицата сега се повеќе свесни за ова, но отворената рана и од самиот масакр и од тие дваесет живи заложници и триесет тела останаа опсесии. Тоа е длабоко еврејско; тоа е длабоко израелско. Но, ние сè уште сме заглавени таму. Кога сте фокусирани на тоа, имате помалку време, енергија и ресурси да зборувате за палестинското страдање.

И сепак, мислам дека сè повеќе луѓе се свесни за фактот дека сме заглавени, дека нема договор за заложници, дека нема крај на војната. Владата одбива да разговара за денот потоа и одбива да дозволи улога на Палестинската власт. Имаше прозорец на можност, ако не и да се заврши ова, да се постигне привремен договор минатиот месец. И Нетанјаху ја пропушти таа можност. И тогаш се појави приказната за гладот. Дотогаш не беше разумно, од гледна точка на Хамас, да се постигне договор. Низ целиот свет имаше бран на антиизраелски чувства. Зошто би правеле компромис под овие околности? И го пропуштивме тој прозорец на можности.

Она што го опишавте за израелското општество, опсесивниот фокус на заложниците – се вклучувам и себеси. Нетанјаху прилично јасно не се грижи за заложниците, а тој згреши на 7 октомври. Не би ли ова значело дека неговата политичка кариера е завршена по следните избори?

„Тука останувам на границата на конспиративност. Но, општото мислење кај многу аналитичари – и повторно, јас не сум политички аналитичар- е дека тој повеќе не се стреми кон целосни, слободни избори. Тој ќе извади страница од тетратката на Трамп, од тетратката на [Виктор] Орбан, од она што се случи во Полска во последната деценија или слично, што значи дека ќе се обиде да го поткопа системот и да ја заплаши централно-левата страна. Тоа веќе е направено со поставувањето на Бен-Гвир на чело на полицијата. Тоа го гледате цело време. Го гледате ставот кон демонстрантите. Човекот кого Нетанјаху се обидува да го номинира во службата за внатрешна безбедност е месијанист за крајната десница. [Човекот, Давид Зини, наводно рекол дека Израел е управуван од судска „диктатура“ и дека службата за внатрешна безбедност, Шин Бет, одговара на премиерот според законот.] Ова се знаците за тоа што се случува. И, се разбира, најлесниот начин да се направи тоа би бил да се заплашат арапските гласачи и арапските партии“.

Но, вие опишувате земја која, на слободни и фер избори, би го отфрлила.

„Да. Но, досега има нешто длабоко месијанско во него и тој верува дека е човекот кој треба да продолжи да го штити еврејскиот народ од различни закани и дека го променил текот на војната со победите во Либан и Иран и така натаму. Тој навистина, навистина верува дека треба да остане на власт и ќе направи сè што може за да остане на власт. Потоа, тука се и правните прашања.

Луѓето продолжуваат да пишуваат за новиот Нетанјаху. Стариот Нетанјаху го знаевме. Знаевме дека е манипулативен. Знаевме дека ќе лаже. Знаевме дека ќе направи сè за да преживее. И сепак, на пример, многу години се сметаше за доста претпазлив во примената на воена сила. Секогаш се плашеше од несакани последици и се обидуваше да избегне воени жртви. Знаеше дека работите можат брзо да тргнат наопаку кога испраќате копнени сили. Сето ова се промени од 2023 година, ако се осврнете на неговата одлука да се одлучи за операцијата „пејџер“, да ги нападне нуклеарните централи во Иран и така натаму. Неговите непријатели од левиот центар постојано велеа дека никогаш нема да го стори тоа. Премногу е опасно. Тој знае дека е премногу ризично. Никогаш не би го бомбардирал Иран. Па, го направи тоа и го убеди Трамп да се придружи“.

Она што го опишувате е некој што во суштина ќе направи сè за да остане на власт и кој развил одреден месијанизам. Тоа е малку загрижувачка комбинација.

„Кажете ми нешто за тоа".