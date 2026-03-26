Што ако цените на нафтата скокнат на 200 долари за барел?

Службеници во администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ги анализираат можните последици од наглото зголемување на цените на нафтата, вклучително и сценарио во кое цената би можела да достигне 200 долари за барел, објави Блумберг.

Според извори запознаени со ова прашање, анализите се дел од редовните проценки за време на кризни ситуации и не се наменети за предвидување на идните трендови на пазарот.

Целта е администрацијата да биде подготвена за различни сценарија, вклучително и можноста за продолжен конфликт.

Изворите велат дека дури и пред почетокот на војната, американскиот секретар за финансии Скот Бесант изразил загриженост дека конфликтот би можел да доведе до зголемување на цените на нафтата и негативно да влијае на економскиот раст.

Високи финансиски претставници наводно со недели ја предупредуваат Белата куќа за флуктуациите на цените на нафтата и бензинот.

Портпаролот на Белата куќа, Куш Десаи, ги отфрли обвинувањата дека администрацијата разгледува сценарио од 200 долари за барел, истакнувајќи дека владата редовно оценува различни сценарија за цени, но дека секретарот за финансии не бил загрижен за „краткорочни нарушувања“ на енергетскиот пазар.

Од почетокот на конфликтот, цените на нафтата значително се зголемија.

Цената на американската сурова нафта од Западен Тексас Интермедијар се зголеми за околу 30 проценти на околу 91 долар за барел, додека суровата нафта Брент скокна за речиси 40 проценти и се тргуваше на околу 102 долари.

Американскиот министер за енергетика Крис Рајт претходно процени дека сценариото во кое цената на нафтата ќе достигне 200 долари за барел е „малку веројатно“.

Сепак, аналитичарите предупредуваат дека дури и пониските цени би можеле да имаат значително влијание врз економијата.

Според Блумберг, цена од околу 170 долари за барел за неколку месеци би можела да ја зголеми инфлацијата во САД и Европа и да го забави економскиот раст.

Еден од клучните ризици е потенцијалното нарушување на испораките преку Ормутскиот теснец, низ кој минува околу една петтина од глобалниот извоз на нафта и гас.

Во САД, малопродажните цени на бензинот веќе се зголемија за околу 30 проценти, додека претседателот на Федералните резерви (ФЕД) Џером Пауел истакнува дека сè уште е прерано да се процени целосното влијание на зголемувањето на цените на енергијата врз американската економија.