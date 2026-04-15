Шпанскиот филм „Глуви“ ја доби наградата LUX на Европскиот парламент за 2026 

Сорда (Глуви) од Ева Либертад е добитник на наградата LUX од публиката на Европскиот парламент, избрана од европски граѓани и членови на Европскиот парламент. Одлуката ја објави во вторник потпретседателката на Парламентот, Сабин Верхејен, во Брисел.

Филмот, еден од омилените филмови на Euronews Culture за 2025 година, беше избран меѓу четирите натпреварувачи, „Беше само случајно“, „Кристи“, „Сентиментална вредност“ (Affeksjonsverd) и „Сакај ме нежно“.

Сорда е за глува мајка, Анџела, која се соочува со реалноста на одгледување бебе во свет што не е изграден за неа, допирајќи ги темите за попреченост, инклузија, род и родителство.

Нејзиниот однос со нејзиниот партнер Хектор е превртен наопаку со раѓањето на нивното бебе, што носи радост, но и сериозни предизвици за двојката.

„Тие изградија овој „меур од љубов“ што изгледа нераскинлив, каде што комуницираат многу добро. Но, тоа функционира само кога се сами“, изјави режисерката Ева Либертад за Euronews. „Кога ќе се роди бебето, тој меур пука и врската мора да се отвори. Анџела гледа како фокусот на Хектор се менува: од тоа што е таму само за неа, тој одеднаш е таму и за бебето, а нејзината ќерка е дете што слуша.“

Тука, женскиот протагонист има уште еден предизвик со кој треба да се соочи. „Почнуваат да се појавуваат некои стравови: како мајка и како глува жена, таа мисли дека нема да може да биде во чекор со својата ќерка во светот на слушањето затоа што не слуша.“

Во рецензијата на Euronews Culture за Сорда, напишавме: „Одвојувајќи време да ја запознае публиката со еден вљубен пар и нивната поддржувачка мрежа на пријатели, Либертад гарантира дека публиката е целосно вложена во благосостојбата на нејзините протагонисти. Нејзиниот филм славно се справува со сложените емоции и изолацијата што ја осудува институционалната дискриминација.“

Додадовме: „Пред сè, филмот оддава правда на одредена заедница, а сепак успева да ги направи своите теми за важноста на комуникацијата и наоѓањето на вашата заедница универзални. Тоа е еден од оние ретки филмови што успеваат да ви го исполнат срцето, да го скршат, а потоа повторно да го состават – сè без да се превртат во мелодрама. Триумф.“

Приказна за сестринството

Приказната на филмот го одразува и личниот живот на Либертад, бидејќи актерката што ја игра Анџела, Миријам Гарло, е нејзина сестра.

„Миријам е родена со нормален слух. Го изгубила слухот кога имала седум години, но на моите родители никогаш не им било кажано дека е глува. Во тој момент имала 60% губење на слухот, кое се зголемило со текот на времето“, рече режисерот.

„Како и многу глуви луѓе, таа целиот свој живот го помина читајќи од усни и правејќи постојан напор да се прилагоди и да го пронајде своето место во ова општество прилагодено за луѓе што слушаат“, рече Либертад, објаснувајќи дека нејзината сестра го научила знаковниот јазик и влегла во заедницата на глуви кога имала 30 години. „Бев таму со неа и заедно го поминавме овој пат.“

Длабоката врска на двете сестри се рефлектира и во главните ликови на филмот.

„Овој пар што го создадов не е огледало, туку повеќе како одраз на односот со сестра ми. Секогаш велам дека Хектор е еден вид огледало на себе. Вложив многу од себе во овој лик, сите тие незгодни моменти и чувства што ги имав во текот на целиот живот во мојот однос со Миријам“, објасни Ева Либертад.

Сорда беше добро прифатен во Шпанија, бидејќи прави правда за одредена заедница, а сепак успева да ги направи своите теми за важноста на комуникацијата.

Како што објасни режисерот за „Еуроњуз“, сите сцени се засновани на реални ситуации што ги доживуваат глувите лица, вклучително и кога Анџела се породува без помош на нејзиниот партнер и без да може да разбере што вели гинекологот.

„Сите жени што ги интервјуирав имаа едно заедничко нешто: породувањето беше трауматично. Покажав реални моменти од породувања што вистински жени ги споделија со мене“, рече Либертад.

По гледањето на оваа трогателна сцена, регионалната влада на Мурсија (во Јужна Шпанија, од каде што е режисерот) одлучи да спроведе протокол за глуви мајки во болницата во регионот.

„Во Шпанија, нешто веќе се случи, благодарение на овој филм“, вели Либертад.